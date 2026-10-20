Sale & Pepe compie sedici anni e si rinnova: a Collegno una stagione musicale tra grandi nomi e talenti locali

Sedici anni di concerti, incontri ed emozioni condivise. La stagione musicale Sale & Pepe si rinnova e si prepara al debutto dell'edizione 2026/2027, confermandosi uno degli appuntamenti più longevi e rappresentativi nel panorama culturale del territorio collegnese. Un traguardo importante che unisce la qualità delle proposte artistiche con una crescente apertura verso il tessuto sociale e le energie creative locali.

L’Amministrazione comunale rinnova infatti l’indirizzo già intrapreso nella passata edizione, volto ad ampliare la partecipazione delle realtà culturali del territorio e a favorire nuove sinergie. Sale & Pepe si propone così non soltanto come un cartellone di spettacoli, ma come un vero e proprio spazio di aggregazione e valorizzazione della comunità.

Il programma: dai Gnu Quartet a Paolo Belli e Neja

L’inaugurazione della rassegna è fissata per venerdì 13 novembre 2026 con il concerto dei Gnu Quartet. Da lì prenderà il via un viaggio musicale lungo sette mesi che accompagnerà il pubblico fino al 21 giugno 2027, quando la rassegna si chiuderà con la tradizionale Festa della Musica, un appuntamento corale che vedrà salire sul palco le giovani leve del territorio.

Tra i nomi più attesi in cartellone figura Paolo Belli, che porterà in scena lo spettacolo "Come se non ci fosse un domani", una performance travolgente e ritmata. Spazio poi all’energia dance e al groove degli anni '90 con Neja, affiancata per l'occasione dai Funkytude.

Ampia attenzione sarà riservata anche alla scena contemporanea e alle tematiche della valorizzazione del femminile con il progetto "Donna non vuol dire Danno", interpretato dalla cantante torinese Giorgia Renosto, attiva tra Torino, Roma e Los Angeles.

Due palcoscenici simbolo della città

Anche per questa sedicesima edizione vengono confermate le due storiche sedi della rassegna:

La Lavanderia a Vapore: eccellenza e centro di residenza per la danza contemporanea, simbolo della rigenerazione urbana e culturale della città.

L'Auditorium Arpino: struttura polivalente pensata per accogliere i grandi eventi e un pubblico ampio e trasversale.

Il programma dettagliato con le singole date, le schede degli artisti e le informazioni sull'acquisto dei biglietti saranno resi noti ed evidenziati attraverso i canali ufficiali del Comune di Collegno.