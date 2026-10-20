La musica elettronica approda al Liceo Musicale di Rivarolo, al via i nuovi corsi di produzione

L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo è pronta ad accogliere e rilanciare una nuova sfida formativa: un percorso moderno di composizione e produzione inserito in un progetto più ampio di musica elettronica, pensato anche per dialogare con l'ambiente e la natura.

Cosa c’è dietro la creazione di una canzone? Come si costruisce una base musicale, come si registra una voce o uno strumento e come si sviluppa un sintetizzatore o un effetto sonoro utilizzando un computer? A questi e a molti altri interrogativi risponderà Gabriele Canova durante l’open day gratuito in programma per martedì 3 novembre alle ore 18 presso la sede di via Sant’Anna 1 a Rivarolo.

Un viaggio pratico nel suono digitale

Attraverso ascolti, esempi reali e dimostrazioni pratiche, Canova illustrerà i nuovi percorsi dedicati a Produzione Musicale, Fonica e Tecnologie Musicali. Strumenti come DAW, microfoni, sintetizzatori, sound design e software avanzati come Max/MSP saranno il punto di partenza per mostrare come un’idea astratta possa trasformarsi in una traccia, in una registrazione o in un progetto musicale completo.

Per accedere a questo percorso non sono richieste competenze pregresse: "Basta avere curiosità, voglia di sperimentare e interesse per tutto ciò che si può creare con il suono", spiegano gli organizzatori.

Il profilo del docente

Gabriele Canova porta con sé una formazione multidisciplinare: ha frequentato il corso di Laurea Magistrale in Arti Figurative, Musica, Spettacolo e Moda (indirizzo Musica Elettronica) per il quinquennio 2020-2025. Il suo background unisce competenze tecniche nel disegno elettronico e CAD assistito ad un percorso artistico nella produzione, composizione e sound design della musica elettronica.

Verso "JazzinNatura" nel 2027

L'appuntamento del 3 novembre segna inoltre il primo passo di una programmazione a lungo termine. La sede di via Sant’Anna ospiterà infatti nei mesi successivi una giornata introduttiva al progetto JazzinNatura, iniziativa rivolta ai giovani musicisti e organizzata dall’Associazione Musicale Arsis APS, i cui dettagli operativi saranno resi noti a partire da gennaio 2027.