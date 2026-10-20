Bagni pubblici di via Bianzé, asciugamani gratis per chi usa il buono doccia

A partire da lunedì 19 ottobre i bagni pubblici di via Bianzé erogheranno gratuitamente l'asciugamano agli utenti che si presenteranno con il buono doccia. Il buono doccia, infatti, consente oggi di accedere gratuitamente al servizio, fornendo solo l'acqua calda, ma non il sapone e l'asciugamano che l'utente deve portarsi al seguito.
La Circoscrizione, a seguito dell'approvazione dell'Ordine del Giorno ODGCI4 4 / 2026 in data 27maggio 2026, ha deciso di farsi carico del costo degli asciugamani che verranno utilizzati dagli utenti che si presentano con il buono doccia.
Il servizio sarà fruibile il martedì e il giovedì dalle ore 12.30 alle ore 18.