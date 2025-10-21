Brucia mobili e sparge materiale edile nei boschi durante lavori di ristrutturazione: denunciato un giovane a Giaveno

Rifiuti bruciati in un bosco in una frazione di Giaveno: ecco cos'hanno trovato i carabinieri forestali del nucleo di Torino durante un servizio di Prevenzione e di Emergenza Ambientale. In particolare, in località Borgata Prese Viretto, hanno visto bruciare alcuni mobili, che sono considerati rifiuti speciali, ma fortunatamente non pericolosi. Dal controllo, però, è stato scoperto anche il deposito in maniera incontrollata sul suolo di materiali edili (cemento, mattoni, ceramiche, sanitari) per un volume stimato in circa 10 metri cubi.



Le operazioni di spegnimento avviate dai Vigili del Fuoco volontari di Giaveno si sono concluse in breve tempo. Mentre i carabinieri hanno trovato la persona ritenuta responsabile della situazione: un ventenne presente sul posto e impegnato in lavori di ristrutturazione per conto della proprietà dell’immobile. Lo stesso ha dichiarato spontaneamente la propria responsabilità ed è stato denunciato per gestione non autorizzata di rifiuti.