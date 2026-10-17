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Sanità | 17 ottobre 2026, 14:35

Oltre 30 stand in piazza Castello: i rappresentanti delle 18 professioni sanitarie si raccontano alla gente

Dalle 9 di stamattina e fino alle 21 possibilità di incontri e confronti anche alla presenza delle istituzioni

Edizione 2026 per Professioni in piazza

Edizione 2026 per Professioni in piazza

Dopo l’esperienza dello scorso anno, successo di pubblico per l'edizione 2026 di Professioni in Piazza, che dalle 9 di questa mattina ha richiamato in piazza Castello professionisti, istituzioni e cittadini.

Per l’Ordine di Torino, Aosta, Alessandria e Asti che rappresenta Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e le Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione è l'occasione per dare visibilità e valore alle 18 professioni sanitarie che rappresenta: competenze diverse, spesso ancora non sufficientemente conosciute, ma tutte protagoniste ogni giorno nei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Gli stand - circa 30 - delle professioni sono in queste ore il cuore dell’incontro diretto con la cittadinanza, mentre la Talk Arena ospita per tutta la giornata momenti di confronto dedicati alla sanità, alla prevenzione, alla formazione, ai nuovi bisogni di salute e al ruolo dei professionisti nel sistema sanitario.

A rappresentare Palazzo Civico, ha portato il suo saluto l'assessore comunale Jacopo Rosatelli.

Edizione 2026 per Professioni in piazza

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Massimiliano Sciullo

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