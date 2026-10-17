Parco Dora, al Villaggio per il Cuore 380 studenti imparano a salvare la vita con forze dell'ordine, forze armate e volontari

Dopo una prima giornata che ha visto 380 studenti protagonisti delle attività dedicate alle manovre salvavita, prosegue oggi, sabato 17 ottobre, alla Tettoia di Strippaggio di Parco Dora a Torino, il Villaggio per il Cuore, promosso dall'associazione Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS nell'ambito della Giornata Mondiale per il Cuore 2026.

La giornata di oggi offre ai cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente alle attività di prevenzione cardiologica, con visite ed elettrocardiogrammi (ECG), secondo le modalità organizzative e le disponibilità del servizio sanitario presente al Villaggio.

Un'opportunità concreta per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione cardiovascolare, della diagnosi precoce e dell'adozione di comportamenti salutari.

Fino alle ore 18 proseguono inoltre le dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore, le attività di educazione sanitaria, le iniziative delle associazioni di volontariato e gli incontri con professionisti sanitari, soccorritori, Forze dell'Ordine e Forze Armate.

Alle ore 16 è previsto lo spettacolo di tessuti aerei con Vertigimn Torino, un momento di sport, spettacolo e partecipazione dedicato anche alle famiglie.

IERI 380 STUDENTI HANNO IMPARATO LE MANOVRE SALVAVITA

Venerdì 16 ottobre, in occasione del World Restart a Heart Day, Giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, e nell'ambito della Settimana VIVA! promossa da Italian Resuscitation Council (IRC), 380 studenti sono stati coinvolti nelle attività di sensibilizzazione e formazione sulle manovre salvavita.

I ragazzi hanno potuto conoscere e sperimentare le tecniche di rianimazione cardiopolmonare, l'utilizzo del defibrillatore e l'importanza di un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco.

Particolarmente significativo è stato l'incontro tra giovani, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, professionisti sanitari, soccorritori e volontari, che hanno condiviso attività formative, dimostrazioni ed esperienze pratiche.

Un'immagine di collaborazione tra studenti e istituzioni, uniti da un obiettivo comune: imparare a salvare una vita.

Nella stessa giornata in cui altre zone della città hanno vissuto momenti di tensione, a Parco Dora giovani, istituzioni e operatori del soccorso hanno dato vita a un'esperienza di incontro, formazione e partecipazione civica.

Il Villaggio per il Cuore dimostra così come la cultura della prevenzione e del primo soccorso possa diventare anche un'occasione per avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni e al mondo del volontariato.

LA HEART RUN PER PORTARE DEFIBRILLATORI NELLE SCUOLE

Tra le iniziative di sabato 17 ottobre anche la Heart Run – 3° Memorial Lorenzo Greco, corsa e camminata non competitiva di circa cinque chilometri, promossa per sostenere la diffusione dei defibrillatori nelle scuole.

Un'iniziativa che unisce sport, solidarietà e cardioprotezione, rafforzando il messaggio che accompagna tutte le attività dell'associazione: rendere le comunità sempre più preparate ad affrontare un'emergenza cardiaca.

UN GRANDE LAVORO DI RETE PER LA PREVENZIONE

Il Villaggio per il Cuore rappresenta uno degli appuntamenti principali del programma della Giornata Mondiale per il Cuore 2026, coordinato da Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS.

L'iniziativa coinvolge aziende sanitarie, istituzioni, Forze Armate, Forze dell'Ordine, associazioni di volontariato, professionisti sanitari e realtà sportive, impegnati nella diffusione della cultura della salute, della prevenzione cardiovascolare e delle manovre salvavita.

L'evento si svolge con il patrocinio della Camera dei Deputati, della Regione Piemonte, della Città di Torino, di Azienda Zero Piemonte, dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO3, e con il sostegno di Reale Foundation e Poste Italiane.

“NON PERDERE IL BATTITO” è il messaggio della campagna 2026.

“ANCHE TU PUOI SALVARE UNA VITA” è l'invito rivolto a tutti i cittadini.