Una rotatoria per rendere più sicura la Strada Provinciale 40 a San Giusto Canavese

Una rotatoria sulla Strada Provinciale 40 a San Giusto Canavese per diminuire la velocità di transito, migliorare l'ingresso in paese e garantire la sicurezza dei mezzi pesanti nei pressi dell'ingresso della Mottura spa: ne hanno parlato lunedì 19 ottobre il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo e il Sindaco di San Giusto, Domenico Galati, nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in linea". All'incontro ha partecipato anche il fondatore e titolare della Mottura spa, Sergio Mottura, che si è dichiarato disponibile a finanziare la realizzazione dell'opera a seguito dei recenti acquisti di terreni necessari per diversi ampliamenti in aree non confinanti con la Provinciale 40.

L'opera deve ancora essere progettata e ne devono essere valutate le implicazioni tecniche, autorizzative e urbanistiche, ma l'incontro, al quale hanno partecipato anche il dirigente e i tecnici del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino, è servito per verificare la condivisione dell'interesse a mettere in sicurezza il tratto della Provinciale 40 adiacente allo stabilimento della Mottura.

Per rendere più efficace il rallentamento dei veicoli, la rotatoria dovrebbe essere leggermente disassata rispetto all'attuale tracciato della SP 40. La progettazione dell'opera scaturirà da una condivisione di intenti e di soluzioni tecniche tra Città metropolitana, Comune di San Giusto e Mottura spa. A Giudizio del Sindaco di San Giusto Canavese, "Questa iniziativa dimostra quanto possa essere virtuosa la sinergia tra pubblico e privato, in un percorso in cui la disponibilità a investire sul territorio da parte di un'impresa illuminata incontra la visione e la lungimiranza della politica al servizio della sicurezza della comunità".