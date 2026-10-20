Nuova rotatoria a Rivalba per eliminare l'incrocio pericoloso tra la provinciali 98 e 118

A Rivalba la Città metropolitana di Torino e l'amministrazione comunale sono impegnate a procedere alla progettazione di una rotatoria all'incrocio tra la strada Provinciale 98 e la diramazione 2 della Provinciale 118, per mettere in sicurezza un tratto della rete viaria che è stato più volte teatro di incidenti.

La Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana ha redatto un DOCFAP-Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, in cui si stima in circa 350.000 euro il costo di realizzazione della rotatoria.

Nell'ambito dell'iniziativa "Comuni in linea" il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha incontrato il sindaco di Rivalba, Davide Rosso, convenendo sull'opportunità di inserire l'opera negli strumenti di programmazione urbanistica dell'Ente di area vasta e dell'amministrazione locale. Il Comune sceglierà fra tre ipotesi di dimensionamento della rotatoria, che potrebbe avere un diametro esterno di 35 o di 38 o di 40 metri. Una volta scelta la tipologia della rotatoria, si procederà alla progettazione e alla ricerca delle risorse finanziarie necessarie.



