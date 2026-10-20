L'Istituto Comprensivo Regio Parco è il primo in città con le strisce pedonali in Caa

Un primato torinese all'insegna dell'inclusione, della sicurezza stradale e dell'accessibilità. Domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 10, davanti al plesso Lessona in corso Regio Parco 19, si terrà l'inaugurazione ufficiale della nuova segnaletica stradale realizzata in Caa (Comunicazione Aumentativa Alternativa).

L'intervento - già annunciato in Circoscrizione 7 - non riguarda solo una singola sede, ma coinvolge le adiacenze di tutti i sette plessi dell'Istituto Comprensivo "Regio Parco", rendendo l'istituto la prima e unica realtà scolastica di Torino a dotarsi di questo tipo di segnaletica inclusiva.

Come funziona la segnaletica in Caa

La Comunicazione Aumentativa Alternativa sfrutta immagini, simboli e pittogrammi per facilitare la comprensione dei messaggi. Applicata agli attraversamenti pedonali, la Caa permette di rendere le indicazioni stradali e l'orientamento immediatamente comprensibili per le persone - bambini o adulti - con difficoltà comunicative, linguistiche, cognitive o di apprendimento. Si tratta di una soluzione concreta per rendere lo spazio pubblico fruibile da tutti senza barriere.

Un progetto di rete tra scuola e istituzioni

L'idea è stata ideata durante lo scorso anno scolastico dalle docenti delle Funzioni Strumentali per l'Inclusione, Dina Scalzo e Serena Strumia. Successivamente presentata alla Circoscrizione 7, la proposta si è trasformata in realtà grazie a una sinergia che ha visto cooperare l'Istituto scolastico, la Circoscrizione, la Città di Torino e Gtt. Quest'ultima ha curato la posa sul campo della segnaletica basandosi sui materiali grafici predisposti direttamente dalla scuola.