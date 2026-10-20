Cuorgnè, al via i lavori sul ponte storico dell'Orco: un cantiere da 1,2 milioni di euro

Possono finalmente partire a Cuorgnè i lavori di manutenzione straordinaria del ponte storico sul torrente Orco, situato al km 30+405 della Strada Provinciale 460 del Gran Paradiso. L'opera, tutelata come bene culturale dalla Soprintendenza, sarà oggetto di un articolato piano di interventi promosso e finanziato dalla Città Metropolitana di Torino per un impegno complessivo pari a 1.250.000 euro (con un importo lavori di 675.000 euro più Iva).

Ad aggiudicarsi ed eseguire le operazioni sarà la ditta Dremar Costruzioni Generali di Borgomanero, che avrà a disposizione 300 giorni di tempo per completare il cantiere.

Il piano di intervento: sicurezza e restauro

L'intervento segue a una prima fase di lavori già realizzata, che aveva portato all'installazione di una passerella ciclo-pedonale e all'ampliamento della sede stradale. Come spiega il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo: "Il ponte è un bene culturale vincolato dalla Soprintendenza e i lavori programmati fanno seguito ad un primo intervento per la realizzazione di una passerella a lato e l'ampliamento della carreggiata per garantire la sicurezza dei pedoni. Questo ulteriore cantiere consentirà di aumentare la durabilità della struttura e ne ripristinerà la qualità architettonica".

Le opere previste

Gli interventi programmati toccheranno sia l'aspetto strutturale sia quello estetico e conservativo dell'infrastruttura:

Consolidamento delle strutture: protezione delle fondazioni delle spalle e manutenzione mirata sui rostri delle pile.

Restauro conservativo: rimozione delle situazioni di degrado dalle superfici storiche in pietra, laterizio e ferro (sui fronti, gli intradossi delle arcate, le pile e le spalle), operazione che sarà eseguita sotto la supervisione e la consulenza di un restauratore di beni culturali.

Messa in sicurezza e viabilità: installazione di una barriera stradale sul lato di valle (analoga a quella posizionata a monte nel 2023), realizzazione di nuove caditoie per il drenaggio delle acque e, a chiusura del cantiere, asfaltatura e rifacimento della segnaletica.