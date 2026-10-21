Quattro Pinarolium in un’unica cerimonia: la Pro loco premia chi dà lustro alla città

La Pro loco di Pinerolo recupera il tempo perduto e domani, giovedì 22 ottobre, consegnerà quattro Pinarolium, premiando anche i selezionati per il 2024 e il 2025. “Per questioni organizzative negli scorsi anni non siamo riusciti ad assegnare lo storico riconoscimento. Recuperiamo quest’anno premiando oltre ai selezionati per il 2026, Dario Costantino e Isidoro ‘Dorino’ Picardino, anche Giuseppe Viello per il 2025 e Margherita Drago per il 2024” annuncia Amalia Pagliaro, presidente dell’associazione.

Il Pinarolium è stato istituito nel 1972: “È un riconoscimento assegnato a persone, enti, associazioni e aziende che danno prestigio alla città di Pinerolo e al territorio. Ogni anno ci arrivano diverse proposte tra cui poi sceglie una commissione” aggiunge.

La Pro loco conferirà i riconoscimenti assieme al Comune di Pinerolo a partire dalle 17,30 nella sala di rappresentanza del municipio.