Dalla Cavallerizza "Officina HERE" rivive nell'ex Mercato Ittico con arte, danza e teatro

Dove una volta c'era il pesce, ora arriva l'arte: il 29 ottobre alle 17 nell'ex Mercato del Pesce di Porta Palazzo apre "Officina HERE". Rivive così lo spirito del primo Here, che dieci anni fa venne organizzato alla Cavallerizza Reale da Comunità Creativa Cavallerizza Irreale e Comitato Cavallerizza.

Danza, teatro, musica

Sono sempre queste due realtà a proporre una sorta di festival multisciplinare, dove si potranno vedere opere ma soprattutto artisti al lavoro. Ci saranno infatti prove aperte di performance di danza, teatro, musica talk, tutto autogestito dal basso. "Più di duecento artisti - hanno chiarito i promotori - sono arrivati con il passaparola: è un'enorme dimostrazione che c'è bisogno di spazi e luoghi di produzione culturale. È il nostro piccolo contributo alla città".

Mercato Porta Palazzo

Vista la location, ci saranno anche performance che vedranno il cibo protagonista, sia come materiale su cui lavorare, sia come tema di cui parlare.

Alcune azioni invaderanno anche piazza della Repubblica. "Here - spiegano gli organizzatori - va fuori nel mercato e viceversa gli avventori entrano nell'ex Mercato Ittico: intercettiamo un pubblico di non addetti ai lavori".

"Partecipazione attiva"

"Come Città - ha sottolineato la vicesindaca Michela Favaro - dobbiamo fare in modo che questa espressione artistica cresca. Abbiamo individuato uno spazio molto centrale, che ben rappresenta Torino: è uno dei più grandi mercati europei, crocevia di cultura". E con riferimento agli scontri dello scorso sabato Favaro ha aggiunto: "Gli ultimi accadimenti portano alcuni interrogativi: la complessità della situazione che stiamo vivendo, dal punto di vista sociale, impone di ritrovare la partecipazione attiva".

Gli orari

"Trovare un posto dove gli artisti possano esprimersi non è forse l'unica risposta, ma pone la domanda giusta" ha concluso. L'inaugurazione sarà il 29 ottobre alle 17: dal 30 ottobre all'8 novembre sarà aperta tutti i giorni (martedì-venerdì ore 18-21/ sabato 12-22/ domenica 15-21). Dal 9 al 22 novembre sarà accessibile da venerdì a domenica.

La call

In occasione dell'apertura sabato 31 ottobre, durante la notte bianca delle arti contemporanee, ci sarà la "Cattenabanana". Il 1° novembre grande festa in Galleria Umberto I in collaborazione con Umbertissima, mentre il 7 novembre ci sarà "Esplosione", grande festa di HERE X. È prevista anche la call aperta a tutti gli artisti dal titolo "Intrusioni": un progetto collettivo per costruire una restituzione, attraverso un confronto artistico con Porta Palazzo e il suo mercato.