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Cultura e spettacoli | 20 ottobre 2026, 14:08

Alexander Lonquich apre la nuova stagione concertistica dell’Accademia di musica

Il pianista tedesco si esibirà stasera nella sala di viale Giolitti 7 a Pinerolo

(Foto di Giulia Sirolli)

(Foto di Giulia Sirolli)

Sarà il celebre pianista tedesco Alexander Lonquich ad aprire la nuova Stagione concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo.

Si esibirà stasera, martedì 20, alle 20,30, nella sala di viale Giolitti 7 a Pinerolo. Eseguirà L’isle joyeuse e Préludes II Livre di Claude Debussy e la Sonata in sol maggiore D 894 di Franz Schubert.

Lonquich sostituisce il maestro Richard Goode che ha dovuto annullare la sua tournée in Italia. I

La Stagione concertistica ‘Dedicata’ prosegue fino al 20 aprile 2027 con 15 concerti di musica classica affidati a grandi nomi della concertistica internazionale e alle migliori promesse.

Il cartellone pone un accento speciale sui prossimi bicentenari della scomparsa di Ludwig van Beethoven e Franz Schubert.

Biglietti: intero 16 euro; ridotti 14, 10, 5 euro.

Prenotazione consigliata: 0121 321040 393 9062821 o organizzazione@accademiadimusica.it

Per ulteriori informazioni, cliccare qui.

Redazione

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