Mostra dei dinosauri al Museo del Cinema: spostata l'apertura a dicembre

_T. rex vs T. rex_, la mostra del Museo Nazionale del Cinema posticipa l'inaugurazione a dicembre.



Inizialmente prevista per il 20 novembre, l'apertura al pubblico è stata ritarda di un mese circa per garantire la fruibilità del Museo durante le ATP Finals. L'esposizione infatti si compone di un allestimento particolarmente importante. La fase conclusiva dei lavori prevede infatti il montaggio dei due imponenti scheletri di Tyrannosaurus rex, un'operazione che richiederà, per alcuni giorni, la chiusura temporanea del Museo.



Il nuovo calendario consentirà quindi di accogliere i numerosi visitatori attesi durante le ATP Finals e di garantire l'apertura del Museo anche in occasione del Torino Film Festival e del ponte dell'Immacolata, due appuntamenti particolarmente importanti per la vita culturale e turistica della città. Al tempo stesso, permetterà di completare nelle migliori condizioni un allestimento unico al mondo, che vedrà per la prima volta due scheletri di T. rex esposti insieme nella spettacolare cornice della Mole Antonelliana.



La mostra sarà inaugurata il 16 dicembre 2026 e aperta al pubblico a partire dal 17 dicembre.