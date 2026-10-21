A Cumiana si intrecciano memoria personale e collettiva in uno spettacolo sui fatti del G8 di Genova

Una ballata teatrale che racconta le giornate del luglio 2001 a Genova con testimonianze e ricordi: ‘A 20 anni. Cronache di inizio millennio dal G8 di Genova’ arriva a Cumiana, in un’iniziativa organizzata dall’Anpi Cumiana in collaborazione con il Comune.

La rappresentazione ha sia l’esperienza personale di Alessio e Ivano Di Modica, che da Augusta, in Sicilia, si recarono a Genova insieme a centinaia di migliaia di persone, sia la memoria collettiva della repressione, delle violenze, della moltitudine e della speranza di un ‘altro mondo possibile’.

“L’idea di portare lo spettacolo a Cumiana è partita dal consiglio di una persona di nostra conoscenza che l’aveva visto in Sicilia. Presi i contatti, hanno organizzato una mini tournée al Nord, includendo anche Cornegliano e Padova”, rivela Giorgio Gianre, dell’Anpi ‘Gianni Daghero Lupo’ Cumiana.

Di e con Alessio Di Modica, con le musiche originali di Massimo Zamboni, lo spettacolo è prodotto da Area Teatro, Arci del Trentino, Centro di documentazione ‘F.Lorusso-C.Giuliani’, Radio Onda d’Urto e Pratello R’Esiste, con il sostegno di Globalproject e del Comitato Piazza Carlo Giuliani, associazione in memoria del manifestante di 23 anni ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere durante il G8.

Lo spettacolo andrà in scena, a ingresso libero, domani, giovedì 22 ottobre, alle 21 alla Sala Vaudagna a Cumiana.