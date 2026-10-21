Rivoli, inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego: spazi più moderni e accoglienti grazie al Pnrr

Un punto di riferimento fondamentale per il territorio della zona ovest si rinnova per offrire servizi più efficienti, spazi accoglienti e condizioni di lavoro ottimali. È stata inaugurata oggi, mercoledì 21 ottobre 2026, la nuova e rinnovata sede del Centro per l'Impiego di Rivoli, un intervento reso possibile grazie ai fondi del Pnrr nell'ambito del più ampio programma di ammodernamento della rete piemontese.

Gli interventi di riqualificazione

All'inaugurazione dei locali, già operativi, hanno preso parte il vicepresidente della Regione Piemonte e assessore al Lavoro Maurizio Marrone, la direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro Erminia Garofalo, il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e l'assessore comunale al Lavoro Marco Tilelli.

Grazie ai lavori di riqualificazione, il Centro dispone ora di ambienti funzionali e privi di barriere, progettati per garantire maggiore riservatezza durante i colloqui di orientamento e per agevolare le attività di selezione del personale e i recruiting day dedicati alle imprese del territorio.

Marrone: "Importante sostenere l'occupazione"

"Investire sul territorio e rafforzare la rete dei servizi per l'impiego è fondamentale per sostenere l'occupazione e creare nuove opportunità di crescita per il Piemonte", ha dichiarato il vicepresidente Marrone. Sulla stessa linea la direttrice Garofalo, che ha sottolineato come il miglioramento delle sedi incida direttamente sulla qualità dell'erogazione dei servizi.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'amministrazione comunale rivolese. Il sindaco Errigo ha rimarcato l'importanza di contare su strutture capaci di accogliere chi cerca occupazione e di affiancare le aziende, mentre l'assessore Tilelli ha definito la struttura un nodo cruciale per le politiche attive del lavoro nell'intero bacino della zona ovest.

Orari e contatti

Il Centro per l'Impiego di Rivoli riceve il pubblico nei nuovi locali dal lunedì al giovedì (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30) e il venerdì (dalle 8.30 alle 13). Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all'indirizzo email info.cpi.rivoli@agenziapiemontelavoro.it o contattare il numero 011 0876470.