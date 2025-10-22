 / Cronaca

Cronaca | 22 ottobre 2025, 13:08

Il piccolo ha fretta di nascere: la mamma partorisce in ambulanza prima di arrivare al Maria Vittoria

La donna è stata soccorsa in via Gottardo quando è iniziato il travaglio, ma non c'è stato il tempo di raggiungere l'ospedale più vicino

Il parto è avvenuto in ambulanza

Il parto è avvenuto in ambulanza

Avventura a lieto fine a Torino Nord, per la precisione in via Gottardo dove - all'altezza del civico 117 - una donna incinta è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere entrata in travaglio. A dare l'allarme è stato un passante intorno alle 10:30.

L'ambulanza ha raggiunto la donna per trasportarla all'ospedale Maria Vittoria, dove si trova il reparto di neonatologia più vicino.  Ma non c'è stato il tempo: il piccolo, un maschietto, è nato durante il tragitto. 
Il bimbo e la mamma stanno bene.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium