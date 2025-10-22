Il piccolo ha fretta di nascere: la mamma partorisce in ambulanza prima di arrivare al Maria Vittoria

Avventura a lieto fine a Torino Nord, per la precisione in via Gottardo dove - all'altezza del civico 117 - una donna incinta è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo essere entrata in travaglio. A dare l'allarme è stato un passante intorno alle 10:30.
L'ambulanza ha raggiunto la donna per trasportarla all'ospedale Maria Vittoria, dove si trova il reparto di neonatologia più vicino. Ma non c'è stato il tempo: il piccolo, un maschietto, è nato durante il tragitto.
Il bimbo e la mamma stanno bene.
