L'Osapp diffida il carcere Lorusso e Cutugno: "Niente buoni pasto da maggio 2025"

L'Osapp diffida l'amministrazione del carcere Lorusso e Cutugno di Torino per il mancato versamento dei buoni pasto al personale di polizia penitenziaria in servizio, compreso quello del nucleo traduzioni provinciale.



In particolare la diffida denuncia il mancato pagamento dal mese di maggio 2025. "tale situazione determina un grave pregiudizio economico per i singoli dipendenti, titolari di un diritto soggettivo perfetto alla corresponsione dei buoni pasto, costretti ad anticipare personalmente le spese per la consumazione dei pasti durante il servizio" si legge nella diffida del sindacato che evidenzia "l'inerzia e il silenzio dell'amministrazione" e chiede di: "provvedere immediatamente alla corresponsione dei buoni pasto arretrati spettanti ai dipendenti del Nucleo Traduzioni Provinciale di Torino e del personale in servizio presso il reparto di Polizia Penitenziaria presso la C.C. di Torino Lorusso Cotugno per il periodo maggio – ottobre 2025; porre in essere tutti gli atti necessari per garantire la regolare corresponsione dei buoni pasto per il futuro".