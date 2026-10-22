Minoranza all'attacco: "Bilancio consolidato Regione, la Lega non c'è in Commissione: tutto da rifare"

Un sovrapporsi di impegni in agenda unito, probabilmente, ad una dimenticanza. Sono questi i motivi che hanno portato la Lega a non presentarsi questa mattina in I Commissione, per l'esame del Bilancio consolidato della Regione da approvare per legge entro il 31 ottobre.

La discussione è quindi saltata ed è tutto da rifare. L'ipotesi più concreta è che venga convocata una Capigruppo urgente, per fissare così un'altra I Commissione straordinaria per martedì mattina, prima del Consiglio Regionale. L'obiettivo è infatti sottoporre il documento all'aula il 27 ottobre.

Minoranza all'attacco

Vanno all'attacco le capigruppo Gianna Pentenero (PD), Alice Ravinale (AVS), Vittoria Nallo (SUE) e Sarah Disabato (M5S): "Dopo Salvini che si riscopre consigliere comunale e va ai tavoli per la sicurezza a Milano mentre Trenitalia sopprime treni - anche oggi è stata una mattinata nera per i pendolari piemontesi - e vessa i pendolari Frecciarossa con aumenti del 126%, anche in Consiglio Regionale la Lega a quanto pare preferisce occuparsi di se stessa in vista del congresso, tralasciano gli interessi dei piemontesi".

"Di consolidato, insomma, in Regione ci sono solo i problemi interni alla maggioranza" chiosa compatta la minoranza. Di tenore analogo il pentastellato Alberto Unia, che dice: "Come già accaduto altre volte, la Lega non si è presentata".

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