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Politica | 22 ottobre 2026, 12:31

Minoranza all'attacco: "Bilancio consolidato Regione, la Lega non c'è in Commissione: tutto da rifare"

Tutti assenti gli esponenti del Carroccio per un sovrapporsi di impegni

Minoranza all'attacco: &quot;Bilancio consolidato Regione, la Lega non c'è in Commissione: tutto da rifare&quot;

Un sovrapporsi di impegni in agenda unito, probabilmente, ad una dimenticanza. Sono questi i motivi che hanno portato la Lega a non presentarsi questa mattina in I Commissione, per l'esame del Bilancio consolidato della Regione da approvare per legge entro il 31 ottobre.

La discussione è quindi saltata ed è tutto da rifare. L'ipotesi più concreta è che venga convocata una Capigruppo urgente, per fissare così un'altra I Commissione straordinaria per martedì mattina, prima del Consiglio Regionale. L'obiettivo è infatti sottoporre il documento all'aula il 27 ottobre. 

Minoranza all'attacco

Vanno all'attacco le capigruppo Gianna Pentenero (PD), Alice Ravinale (AVS), Vittoria Nallo (SUE) e Sarah Disabato (M5S): "Dopo Salvini che si riscopre consigliere comunale e va ai tavoli per la sicurezza a Milano mentre Trenitalia sopprime treni - anche oggi è stata una mattinata nera per i pendolari piemontesi - e vessa i pendolari Frecciarossa con aumenti del 126%, anche in Consiglio Regionale la Lega a quanto pare preferisce occuparsi di se stessa in vista del congresso, tralasciano gli interessi dei piemontesi".

"Di consolidato, insomma, in Regione ci sono solo i problemi interni alla maggioranza" chiosa compatta la minoranza. Di tenore analogo il pentastellato Alberto Unia, che dice: "Come già accaduto altre volte, la Lega non si è presentata".

Ricca (Lega): "Imprevisto personale non diventi terreno di strumentalizzazione politica"

A replicare il capogruppo regionale della Lega Fabrizio Ricca: "Troviamo francamente fuori luogo che le opposizioni scelgano di strumentalizzare un imprevisto di carattere personale, trasformandolo nell'ennesima occasione di polemica politica".

"Rassicuriamo i colleghi della minoranza: il bilancio consolidato della Regione sarà regolarmente all'esame dell'Aula nei tempi previsti, senza alcun pregiudizio per l'iter di approvazione", conclude Ricca.

Cinzia Gatti

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