Pedopornografia, arrestato un uomo a Torino: sequestrati video e immagini

È stato arrestato a Torino uno dei due uomini finiti in manette con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni. L’altro arresto è avvenuto a Salerno. I due, di 46 e 77 anni, sono stati colti in flagranza durante un’operazione condotta dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano, con il coordinamento della Procura milanese.

L’indagine nasce da uno sviluppo investigativo della Sezione di Sondrio, che lo scorso gennaio aveva già portato all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e diffusione di contenuti illeciti. Da lì, le indagini si sono allargate e hanno portato a sette perquisizioni in diverse città italiane: Firenze, Genova, Napoli, Prato, Terni, Salerno e appunto Torino.

Durante i controlli – condotti in sinergia con le sezioni della Polizia Postale di Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania e Umbria – sono stati sequestrati dispositivi contenenti immagini e video pedopornografici, anche con vittime in tenerissima età, oltre a prove di ricerche online mirate al reperimento di contenuti illeciti.