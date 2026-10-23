Violenza domestica e teatro di parola, sabato 14 novembre debutta alla Sala Art Ensemble "Scuse con fiori"

Un incontro profondo e ravvicinato all'interno di un centro d'ascolto per esplorare le sfumature psicologiche e i meccanismi più complessi della violenza domestica. È questo il fulcro di "Scuse con fiori", lo spettacolo scritto e interpretato dalle attrici professioniste Marina Di Paola e Angela Vuolo, che debutterà sabato 14 novembre alle ore 21 presso la Sala Art Ensemble di Torino (in via Petitti 24).

L'appuntamento si inserisce all'interno della stagione teatrale “Teatro da Vicino”, curata da Valter Carignano per L’Opera Rinata e realizzata dalla Confraternita Maria Consolatrice APS, grazie al contributo dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte.

Tra sarcasmo e commozione

Più che un classico teatro di denuncia, la piéce si configura come un intenso teatro di parola, in cui la tensione emotiva si alterna costantemente al sarcasmo, all'ironia e alla commozione. La trama mette a confronto due donne agli antipodi: la prima vive nel terrore e nel dubbio di perdere ciò che ama, mentre la seconda ha già affrontato e superato il dramma della violenza, difendendosi ora con l'ironia e un apparente cinismo. Dalle loro provocazioni nasce un dialogo serrato capace di svelare inattese complicità e di superare i più comuni stereotipi.

Al centro della scena spicca un elemento fortemente simbolico: una pianta finta che sembra vera, scelta come metafora visiva di quegli amori tossici che in apparenza nutrono, ma che nella realtà finiscono per avvelenare. Grazie all'atmosfera raccolta della Sala Art Ensemble, la forte vicinanza tra gli artisti e il pubblico promette di rendere l'esperienza scenica ancora più diretta, intima e coinvolgente.

Informazioni e biglietti

Il sipario sulla rappresentazione si alzerà alle ore 21. Il costo del biglietto d'ingresso è di 12 euro. Per maggiori informazioni e per effettuare le prenotazioni è possibile contattare i numeri telefonici 375.8090195 e 366.3407927.