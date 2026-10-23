Porte Aperte, il teatro Astra si apre alla scena contemporanea: dieci progetti tra compagnie del territorio e Under 35

La Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa rinnova il proprio impegno nel sostegno alla ricerca artistica e ai linguaggi della contemporaneità con l’iniziativa Porte Aperte, il progetto che apre il Teatro Astra alle compagnie del territorio e alle nuove generazioni della scena. Nato con l'obiettivo di creare occasioni concrete di incontro tra artisti, artiste, operatori, operatrici e pubblico, il teatro si conferma come uno spazio di ascolto e valorizzazione delle produzioni indipendenti contemporanee.

L'edizione 2026-2027 si sviluppa in due distinti momenti di programmazione: una prima rassegna dedicata alle compagnie del territorio e una seconda, rivolta agli artisti e alle artiste piemontesi Under 35. Dieci progetti accomunati da una forte tensione alla ricerca, capaci di attraversare teatro, danza, performance, drammaturgia contemporanea e teatro d'indagine, affrontando temi che spaziano dall'identità alla memoria, dal paesaggio alla trasformazione sociale, fino alle grandi questioni ambientali e politiche del nostro tempo.

Con Porte Aperte, la Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa conferma la propria vocazione a essere non soltanto luogo di programmazione e produzione, ma anche spazio di confronto, crescita e sviluppo per la comunità artistica, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulle traiettorie più interessanti della scena contemporanea.

IL PROGRAMMA

PARTE 1 - COMPAGNIE DEL TERRITORIO

Teatro Astra | 23-29 ottobre 2026

PUÒ CAPITARE DI SENTIRSI BORGHESI

Una riscrittura del film Dogville per 10 attori e un quartiere popolare

23 ottobre 2026 | ore 20

di Greta Cappelletti

regia di Michele Maccagno

Produzione: Riff-Raff

Una riscrittura contemporanea di Dogville che trasferisce le dinamiche del celebre film di Lars von Trier all'interno di un quartiere popolare italiano. L'arrivo di una presenza estranea incrina gli equilibri della comunità e porta alla luce paure, desideri e contraddizioni collettive. Un'indagine lucida e spietata sui rapporti di potere, sull'inclusione e sui meccanismi che regolano la convivenza sociale.

ACQUACULTURE_PRIMA TAPPA

Installazione immersiva

24 ottobre 2026 | ore 20

testi Caroline Baglioni

di e con Albamaria Porto

Produzione: Asterlizze APS

Un'installazione immersiva che invita il pubblico a intraprendere un'esperienza di ascolto intima e sensoriale. Attraverso la voce, il suono e l'immaginazione, il progetto esplora il legame profondo tra esseri umani, acqua ed ecosistemi, interrogando il nostro rapporto con l'ambiente. Un viaggio poetico che intreccia memoria, percezione e urgenza ecologica.

TO GET THERE

Gala finale Partita Aperta

25 ottobre 2026 | ore 17

di e con Compagnia EgriBianco, Compagnia Balletto Teatro di Torino, Daniele Ninariello, MilanOltre / Martina Rota, Eko Dance Project con il percorso di alta formazione professionale Dance inTO life

Produzione: Eko Dance Project

Un lavoro performativo che riflette sul concetto di attraversamento, mettendo al centro il percorso più che la destinazione. Il corpo diventa strumento di esplorazione di limiti, trasformazioni e possibilità di incontro, in una ricerca che intreccia movimento, relazione e cambiamento. Una riflessione sul viaggio come esperienza individuale e collettiva.

MA VERRÀ UN GIORNO CHE TUTTE QUANTE...

Storie di donne nella Resistenza piemontese

28 ottobre 2026 | ore 20

di e con Manuela Marascio

in collaborazione con ANPI – Sezione “Nicola Grosa”

Produzione: Areté APS

Partendo dalle testimonianze delle donne che parteciparono alla Resistenza piemontese, lo spettacolo restituisce voce a figure spesso rimaste ai margini della narrazione storica ufficiale. Storie di coraggio, scelta e partecipazione civile si intrecciano in un racconto capace di parlare al presente. Un omaggio alla memoria femminile e al valore dell'impegno collettivo.

CATALOGO ESTRANEO

Liberamente ispirato ai racconti di Julio Cortázar

29 ottobre 2026 | ore 20

di e con Viola Carinci, Marcello Spinetta, Christian di Filippo

Produzione: AMAranta Indoors

Un archivio performativo composto da frammenti di vite, incontri e identità che sfuggono a definizioni univoche. Attraverso parole, immagini e presenza scenica, il progetto riflette sul significato di appartenenza e alterità nel mondo contemporaneo. Un catalogo umano in continua trasformazione che interroga il nostro modo di guardare gli altri.

PARTE 2 - UNDER 35 DEL TERRITORIO

Teatro Astra | 11-17 giugno 2027

IL BORGHESE GENTILUOMO

11 giugno 2027 | ore 20

da Molière

adattamento drammaturgico e regia Lorenzo De Iacovo

con Alessandro Cassutti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Elia Tapognani

Produzione: Crack24 con il sostegno di A.M.A. Factory

La celebre commedia di Molière viene riletta attraverso uno sguardo contemporaneo che ne mette in risalto l'attualità. Al centro, l'ossessione per il riconoscimento sociale e il desiderio di apparire diversi da ciò che si è. Una satira vivace e sorprendentemente moderna che continua a interrogare ambizioni, convenzioni e costruzioni identitarie.

JUDGE ME GENTLY OR NOT AT ALL

14 giugno 2027 | ore 20

coreografie Rebecca Moriondo

in collaborazione con i danzatori Davide Caracciolo, Lucrezia Molinari, Alice Pin,

Davide Stacchini. Arianna Terreno

Produzione: D*sign

Una performance che affronta il tema del giudizio, della vulnerabilità e dell'esposizione pubblica dell'individuo. Attraverso una drammaturgia che mescola autobiografia, ironia e riflessione critica, il lavoro esplora il bisogno di approvazione e la paura dello sguardo altrui. Un'indagine sulle modalità con cui costruiamo e negoziamo la nostra identità.

SULLA CARTA

Spettacolo di illusionismo contemporaneo

15 giugno 2027 | ore 20

di e con Piero Venesia e Niccolò Fontana e con Irene Ercole

Produzione: Aftalina ETS

Un progetto che riflette sul rapporto tra scrittura, memoria e costruzione del racconto. Le parole diventano tracce, documenti e testimonianze capaci di conservare o trasformare le esperienze vissute. Lo spettacolo indaga ciò che resta delle nostre storie quando vengono affidate alla carta e condivise con gli altri.

L'ISOLA DEGLI SCHIAVI

16 giugno 2027 | ore 20

di Pierre de Marivaux

regia di Nicolò Tomassini

con Teresa Castello, Fabrizio Costella, Anna Manella, Martina Montini, Caterina Tieghi

Produzione: Pappagalli in Trappola ETS

Dal testo di Marivaux, una riflessione sorprendentemente attuale sui rapporti di potere e sulle disuguaglianze sociali. Attraverso l'inversione dei ruoli tra servi e padroni, il classico settecentesco diventa uno strumento per interrogare privilegi, responsabilità e possibilità di cambiamento. Un racconto ironico e incisivo sulla ricerca di una società più giusta.

IL MIO CORPO È COME UN MONTE

17 giugno 2027 | ore 20

di Giulia Odetto

aiuto regia e drammaturgia Antonio Careddu

con Lidia Luciani, Daniele Giacometti, Giulia Odetto ambientazione sonora Lorenzo Abattoir

disegno luci Daniele Giacometti e Elena Vastanoùcon il tutoraggio di Filippo Andreatta

Produzione: Collettivo Effe

In collaborazione con OHT – Office for a Human Theatre

Un'esperienza performativa immersiva che nasce dal desiderio impossibile di trasformarsi in montagna. Attraverso video, suono dal vivo, materiali naturali e azione scenica, il lavoro dissolve i confini tra corpo umano e paesaggio, invitando il pubblico a una diversa percezione del tempo e dello spazio. Una ricerca poetica sul rapporto tra essere umano e natura.

INFORMAZIONI

Gli spettacoli si svolgono presso:

Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6 Torino

Biglietti euro 15 intero, euro 12 ridotto disponibili:

in biglietteria al Teatro Astra (via Rosolino Pilo 6, Torino mar-sab 16-19 e sempre disponibili su tpeteatroastra.it