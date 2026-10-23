Porte Aperte, il teatro Astra si apre alla scena contemporanea: dieci progetti tra compagnie del territorio e Under 35

La Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa rinnova il proprio impegno nel sostegno alla ricerca artistica e ai linguaggi della contemporaneità con l’iniziativa Porte Aperte, il progetto che apre il Teatro Astra alle compagnie del territorio e alle nuove generazioni della scena. Nato con l'obiettivo di creare occasioni concrete di incontro tra artisti, artiste, operatori, operatrici e pubblico, il teatro si conferma come uno spazio di ascolto e valorizzazione delle produzioni indipendenti contemporanee.
L'edizione 2026-2027 si sviluppa in due distinti momenti di programmazione: una prima rassegna dedicata alle compagnie del territorio e una seconda, rivolta agli artisti e alle artiste piemontesi Under 35. Dieci progetti accomunati da una forte tensione alla ricerca, capaci di attraversare teatro, danza, performance, drammaturgia contemporanea e teatro d'indagine, affrontando temi che spaziano dall'identità alla memoria, dal paesaggio alla trasformazione sociale, fino alle grandi questioni ambientali e politiche del nostro tempo.
Con Porte Aperte, la Fondazione TPE – Teatro Piemonte Europa conferma la propria vocazione a essere non soltanto luogo di programmazione e produzione, ma anche spazio di confronto, crescita e sviluppo per la comunità artistica, offrendo al pubblico uno sguardo privilegiato sulle traiettorie più interessanti della scena contemporanea.
IL PROGRAMMA
PARTE 1 - COMPAGNIE DEL TERRITORIO
Teatro Astra | 23-29 ottobre 2026
PUÒ CAPITARE DI SENTIRSI BORGHESI
Una riscrittura del film Dogville per 10 attori e un quartiere popolare
23 ottobre 2026 | ore 20
di Greta Cappelletti
regia di Michele Maccagno
Produzione: Riff-Raff
Una riscrittura contemporanea di Dogville che trasferisce le dinamiche del celebre film di Lars von Trier all'interno di un quartiere popolare italiano. L'arrivo di una presenza estranea incrina gli equilibri della comunità e porta alla luce paure, desideri e contraddizioni collettive. Un'indagine lucida e spietata sui rapporti di potere, sull'inclusione e sui meccanismi che regolano la convivenza sociale.
ACQUACULTURE_PRIMA TAPPA
Installazione immersiva
24 ottobre 2026 | ore 20
testi Caroline Baglioni
di e con Albamaria Porto
Produzione: Asterlizze APS
Un'installazione immersiva che invita il pubblico a intraprendere un'esperienza di ascolto intima e sensoriale. Attraverso la voce, il suono e l'immaginazione, il progetto esplora il legame profondo tra esseri umani, acqua ed ecosistemi, interrogando il nostro rapporto con l'ambiente. Un viaggio poetico che intreccia memoria, percezione e urgenza ecologica.
TO GET THERE
Gala finale Partita Aperta
25 ottobre 2026 | ore 17
di e con Compagnia EgriBianco, Compagnia Balletto Teatro di Torino, Daniele Ninariello, MilanOltre / Martina Rota, Eko Dance Project con il percorso di alta formazione professionale Dance inTO life
Produzione: Eko Dance Project
Un lavoro performativo che riflette sul concetto di attraversamento, mettendo al centro il percorso più che la destinazione. Il corpo diventa strumento di esplorazione di limiti, trasformazioni e possibilità di incontro, in una ricerca che intreccia movimento, relazione e cambiamento. Una riflessione sul viaggio come esperienza individuale e collettiva.
MA VERRÀ UN GIORNO CHE TUTTE QUANTE...
Storie di donne nella Resistenza piemontese
28 ottobre 2026 | ore 20
di e con Manuela Marascio
in collaborazione con ANPI – Sezione “Nicola Grosa”
Produzione: Areté APS
Partendo dalle testimonianze delle donne che parteciparono alla Resistenza piemontese, lo spettacolo restituisce voce a figure spesso rimaste ai margini della narrazione storica ufficiale. Storie di coraggio, scelta e partecipazione civile si intrecciano in un racconto capace di parlare al presente. Un omaggio alla memoria femminile e al valore dell'impegno collettivo.
CATALOGO ESTRANEO
Liberamente ispirato ai racconti di Julio Cortázar
29 ottobre 2026 | ore 20
di e con Viola Carinci, Marcello Spinetta, Christian di Filippo
Produzione: AMAranta Indoors
Un archivio performativo composto da frammenti di vite, incontri e identità che sfuggono a definizioni univoche. Attraverso parole, immagini e presenza scenica, il progetto riflette sul significato di appartenenza e alterità nel mondo contemporaneo. Un catalogo umano in continua trasformazione che interroga il nostro modo di guardare gli altri.
PARTE 2 - UNDER 35 DEL TERRITORIO
Teatro Astra | 11-17 giugno 2027
IL BORGHESE GENTILUOMO
11 giugno 2027 | ore 20
da Molière
adattamento drammaturgico e regia Lorenzo De Iacovo
con Alessandro Cassutti, Agnese Mercati, Federico Palumeri, Stefano Paradisi, Elia Tapognani
Produzione: Crack24 con il sostegno di A.M.A. Factory
La celebre commedia di Molière viene riletta attraverso uno sguardo contemporaneo che ne mette in risalto l'attualità. Al centro, l'ossessione per il riconoscimento sociale e il desiderio di apparire diversi da ciò che si è. Una satira vivace e sorprendentemente moderna che continua a interrogare ambizioni, convenzioni e costruzioni identitarie.
JUDGE ME GENTLY OR NOT AT ALL
14 giugno 2027 | ore 20
coreografie Rebecca Moriondo
in collaborazione con i danzatori Davide Caracciolo, Lucrezia Molinari, Alice Pin,
Davide Stacchini. Arianna Terreno
Produzione: D*sign
Una performance che affronta il tema del giudizio, della vulnerabilità e dell'esposizione pubblica dell'individuo. Attraverso una drammaturgia che mescola autobiografia, ironia e riflessione critica, il lavoro esplora il bisogno di approvazione e la paura dello sguardo altrui. Un'indagine sulle modalità con cui costruiamo e negoziamo la nostra identità.
SULLA CARTA
Spettacolo di illusionismo contemporaneo
15 giugno 2027 | ore 20
di e con Piero Venesia e Niccolò Fontana e con Irene Ercole
Produzione: Aftalina ETS
Un progetto che riflette sul rapporto tra scrittura, memoria e costruzione del racconto. Le parole diventano tracce, documenti e testimonianze capaci di conservare o trasformare le esperienze vissute. Lo spettacolo indaga ciò che resta delle nostre storie quando vengono affidate alla carta e condivise con gli altri.
L'ISOLA DEGLI SCHIAVI
16 giugno 2027 | ore 20
di Pierre de Marivaux
regia di Nicolò Tomassini
con Teresa Castello, Fabrizio Costella, Anna Manella, Martina Montini, Caterina Tieghi
Produzione: Pappagalli in Trappola ETS
Dal testo di Marivaux, una riflessione sorprendentemente attuale sui rapporti di potere e sulle disuguaglianze sociali. Attraverso l'inversione dei ruoli tra servi e padroni, il classico settecentesco diventa uno strumento per interrogare privilegi, responsabilità e possibilità di cambiamento. Un racconto ironico e incisivo sulla ricerca di una società più giusta.
IL MIO CORPO È COME UN MONTE
17 giugno 2027 | ore 20
di Giulia Odetto
aiuto regia e drammaturgia Antonio Careddu
con Lidia Luciani, Daniele Giacometti, Giulia Odetto ambientazione sonora Lorenzo Abattoir
disegno luci Daniele Giacometti e Elena Vastanoùcon il tutoraggio di Filippo Andreatta
Produzione: Collettivo Effe
In collaborazione con OHT – Office for a Human Theatre
Un'esperienza performativa immersiva che nasce dal desiderio impossibile di trasformarsi in montagna. Attraverso video, suono dal vivo, materiali naturali e azione scenica, il lavoro dissolve i confini tra corpo umano e paesaggio, invitando il pubblico a una diversa percezione del tempo e dello spazio. Una ricerca poetica sul rapporto tra essere umano e natura.
INFORMAZIONI
Gli spettacoli si svolgono presso:
Teatro Astra, via Rosolino Pilo 6 Torino
Biglietti euro 15 intero, euro 12 ridotto disponibili:
in biglietteria al Teatro Astra (via Rosolino Pilo 6, Torino mar-sab 16-19 e sempre disponibili su tpeteatroastra.it