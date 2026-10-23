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Eventi | 23 ottobre 2026, 14:16

Oltre i generi, in vetta: al Museo della Montagna la mostra "Grado Zero"

Fino al 6 giugno un percorso che unisce storia e arte

Oltre i generi, in vetta: al Museo della Montagna la mostra &quot;Grado Zero&quot;

Guidare l'immaginario verso un'utopia realizzabile: una montagna oltre i generi. È l'obiettivo della mostra Grado Zero al Museo del Montagna fino al 6 giugno. Un progetto che però vuole anche essere uno spazio di ripartenza in cui normalizzare l'idea di alleanza tra uomo e donna. 

Una narrazione storico-artistica arricchita da un percorso di contributi tematici a cura di Michela Fusaschi, professoressa ordinaria di Antropologia culturale all'Università Roma Tre. 

Nell'ambito dell'esposizione presentata la grande installazione Al Bruco dell'artista Kathrin Siegrist: un progetto inedito e site specific.

Grado Zero ospita inoltre al suo interno MILIEU: una piccola piazza pensata per ospitare incontri gratuiti sia programmati sia spontanei; uno strumento per dare la possibilità ai pubblici - associazioni per i temi di genere, gruppi femministi, realtà culturali, scuole, ricercatrici e ricercatori, soggetti artistici e formativi, così come ai singoli visitatori - di dare il proprio contributo al progetto.

Venerdì 30 ottobre alle ore 16.30, Milieu ospiterà un primo appuntamento: un dialogo tra l'artista Kathrin Siegrist, il curatore Andrea Lerda, la curatrice Linda Cottino, la direttrice del Museomontagna, Daniela Berta, e la direttrice della Biennale Artocène, Laurène Maréchal. Per partecipare è necessario il biglietto di ingresso alla mostra.

Chiara Gallo

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