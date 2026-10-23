Luci d'Artista: l'opera di Tony Oursler illumina il Polito e presto la Stazione Spaziale Internazionale [FOTO E VIDEO]

Star*(life) di Tony Oursler davanti al Polito è la prima Luce d'Artista accesa in città per la 29esima edizione. Un'opera che come annunciato all'inaugurazione entro la fine dell'anno sarà portato anche sulla Stazione Spaziale Internazionale sul modulo logistico Cignus. Un'opera legata ai ricordi d'infanzia dell'artista, all'ascolto della radio e del primo allunaggio.

"È un sogno che diventa realtà interfacciarsi tra arte e scienza. Sono rimasto impressionato da luci d'artista La luce è l'essenza in cui vediamo. La luce ci permette di proiettare forme che non esisterebbero senza il buio. È una metafora di come la scienza si connette con la poesia e insieme si uniscono in arte e tecnologia" commenta l'artista -. È importante mantenere questo fuoco che ci porta ad avanzare a livello tecnologico. Torino ha avuto un ruolo fondamentale nella storia in questo senso".

"Uno dei luoghi più importanti della città, ma anche dove si crea comunità e dove si diventa capacità di osare. Qui si insegna a a sperimentare. Questa sarà una luce che ispirerà tutte le nostre matricole" commenta il sindaco, Stefano Lo Russo.

Quella di Oursler è una delle quattro nuove installazioni luminose, le altre sono Inversions di Samson Young alle Ogr Torino, Poetiche del confine di Flavio Favelli e The Radiant Van del trio Canemorto in piazzale Valdo Fusi.

"Oltre a essere una grande manifestazione Luci d'Artista è il più grande progetto di arte pubblica d'Italia. Stiamo andando verso la 30^ edizione. Partire dal Politecnico ha una grande importanza, è il luogo in cui è racchiusa la storia della città e qui si sta preparando il futuro non solo di Torino" conclude Antonio Grulli, Curatore artistico di Luci d'artista

Le Luci d'Artista resteranno accese fino all'11 gennaio.