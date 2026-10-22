Circoscrizione 5, richiesta una Commissione urgente sul tema del Centro di Documentazione Storica

I consiglieri della Circoscrizione 5 Caterina Mastroeni, Carmela Ventra, Roberto Zuppardo e Antonio Canino hanno presentato al Presidente una richiesta formale per la convocazione urgente di una Commissione consiliare dedicata alla situazione del Centro di Documentazione Storica (CDS), con l'audizione dei suoi rappresentanti e la partecipazione degli uffici tecnici competenti.

L'iniziativa nasce dalla necessità di approfondire le criticità emerse nell'ultimo periodo, anche alla luce delle notizie apparse sugli organi di stampa, e di ottenere un quadro chiaro e completo della situazione. I consiglieri firmatari ritengono indispensabile affrontare la questione nella sede istituzionale competente, garantendo un confronto trasparente con tutti i soggetti coinvolti.

Enrico Forzese, vicario regionale e coordinatore provinciale di Futuro Nazionale, dichiara: «Non possiamo permettere che una realtà legata alla memoria storica dei nostri quartieri venga lasciata in una situazione di incertezza senza che le istituzioni facciano piena luce su quanto sta accadendo. Vogliamo capire quali siano le criticità, quali responsabilità competano ai diversi soggetti e quali iniziative possano essere adottate per tutelare il Centro e il patrimonio che custodisce. La richiesta di una Commissione urgente va esattamente in questa direzione: ottenere risposte precise, non accontentarsi di informazioni frammentarie e verificare quali soluzioni siano concretamente percorribili».

Il Centro di Documentazione Storica rappresenta un punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione della memoria dei quartieri e delle comunità che compongono la Circoscrizione 5. La sua attività e il patrimonio documentale custodito costituiscono una risorsa per il territorio, che merita di essere tutelata attraverso un'azione istituzionale attenta e responsabile. Caterina Mastroeni, consigliere della Circoscrizione 5 e prima firmataria della richiesta, aggiunge: «Abbiamo chiesto la convocazione urgente della Commissione perché riteniamo necessario ascoltare direttamente i rappresentanti del Centro e gli uffici competenti. Ci aspettiamo che la richiesta venga accolta in tempi brevi e che il confronto produca elementi concreti per individuare le possibili soluzioni».

I consiglieri firmatari chiedono pertanto che la Commissione venga convocata nel più breve tempo possibile, con la partecipazione dei rappresentanti del CDS e degli uffici tecnici competenti, affinché sia possibile acquisire informazioni puntuali, chiarire gli aspetti ancora incerti e valutare gli interventi necessari.

«La memoria storica dei nostri quartieri non è una questione secondaria, ma un patrimonio collettivo che deve essere preservato. Chiediamo trasparenza, risposte e la possibilità di svolgere pienamente il nostro ruolo istituzionale nell'interesse del territorio e dei cittadini», conclude Caterina Mastroeni, consigliere della Circoscrizione 5.