Ex caserma Salvo D'Acquisto, confermate le risorse ministeriali: arrivano 224 nuovi posti letto per gli universitari

Il sistema universitario torinese si prepara a compiere un nuovo passo in avanti sul fronte dell'accoglienza. In attesa dell'atto formale, è arrivata la soddisfazione dei vertici regionali per la scelta del Ministero dell'Università e della Ricerca di destinare le risorse necessarie all'intervento di recupero dell'ex caserma Salvo D'Acquisto. Il progetto consentirà di mettere a disposizione degli studenti universitari 224 nuovi posti letto, ampliando ulteriormente un'offerta che negli ultimi anni ha già visto raddoppiare i numeri in tutto il Piemonte.

La volontà politica espressa dall'ente regionale è quella di procedere speditamente: il prossimo passo operativo consisterà nell'aggiornamento del quadro economico - fermo al 2022 - per verificare i costi attuali dell'intervento e definire con precisione la copertura finanziaria necessaria alla realizzazione di un'opera strategica per il diritto allo studio.

La rinascita di Barriera di Milano

A sottolineare l'importanza dell'operazione, non solo in chiave accademica ma anche di rigenerazione urbana, è il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone: "Manteniamo così un impegno preso pubblicamente con il quartiere di Barriera di Milano, che merita di veder tornare servizi utili alla cittadinanza dove l'abbandono aveva portato invece degrado e abusivismo antagonista: una risposta concreta a certi soliti allarmismi infondati".

Il progetto si inserisce nel più ampio solco del decreto firmato dal Ministro Anna Maria Bernini per lo scorrimento della graduatoria del quinto bando della legge 338/2000, confermando la capacità del territorio piemontese di attrarre fondi e rendere i propri atenei sempre più competitivi e attrattivi a livello nazionale e internazionale.