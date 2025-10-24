Monopattini 'selvaggi' a Nichelino: 50 controllati, 7 quelli multati dalla Polizia locale

Il Comando di Polizia Locale di Nichelino, a seguito di alcune segnalazioni giunte da parte dei cittadini, ha messo in campo nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, un servizio straordinario di controlli di polizia stradale, mirati in particolare alla corretta circolazione di monopattini e bici elettriche.

70 controllati, 7 quelli multati

L’attività è stata svolta lungo l’asse della via Torino, con due equipaggi e supportata dalla partecipazione ai controlli dei Carabinieri della locale tenenza di Nichelino. Sono stati controllati complessivamente circa 50 conducenti, di questi una ventina in condotta di monopattini elettrici, erogate a carico di quest’ultimi 7 sanzioni, per la circolazione in assenza di casco o trasporto di passeggero non consentito.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione ai conducenti di biciclette a pedalata assistita, molto utilizzate anche dai riders professionali.