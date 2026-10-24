Morta dopo tragico incidente a Nichelino, gara di solidarietà per aiutare Matteo

Una settimana fa si sono svolti i funerali di Alessia Fonsatti, la 28enne nata a Moncalieri, tecnico di radiologia all'Istituto di Candiolo, che ha perso la vita in un drammatico incidente in via Debouché a Nichelino.

Raccolta fondi per aiutare Matteo

Un dolore che ha straziato parenti ed amici, ma soprattutto il giovane marito Matteo Stendardo, calciatore del Trofarello. Nei suoi confronti, però, si è subito attivata la catena della solidarietà: per aiutare il giovane vedovo ad affrontare questo terribile momento, Vittorio Palummieri, grande amico di Stendardo, ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma Go FundMe, intitolata "Un aiuto per Mattia, nel ricordo di Alessia". L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico concreto, ma anche di affrontare un percorso di supporto psicologico per il 28enne calciatore.

Le prime risposte sono state molto positive: al 20 ottobre, grazie a 665 donazioni, erano stati già raccolti quasi 25 mila euro. Una cifra importante che dimostra come la tragedia di Alessia abbia toccato profondamente il territorio, convincendo molti ad impegnarsi attivamente per aiutare il marito rimasto vedovo.

Trofarello e l'omaggio ad Alessia

Tanta commozione, oltre che ai funerali a Nichelino, si è registrata anche a Trofarello, in occasione della partita di Coppa Italia contro il San Remigio. In campo è scesa tutta la società, la prima squadra e i genitori di Alessia per tributarle un ricordo, con tanto di cartelloni e fiori.

In campo è stato esposto uno striscione per mandare un ultimo saluto alla povera ragazza: "Ci sono sorrisi che lasciano un segno e persone che, anche nel poco tempo trascorso insieme, riescono a farsi volere bene. Ciao Ale".