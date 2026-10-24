Rivoluzione verde in alta Val Susa: la nuova Comunità energetica con Salbertrand ed Exilles

Nei territori dell'alta Valle di Susa, in particolare tra i comuni di Salbertrand ed Exilles, prende forma una svolta sostenibile grazie alla nascita di una nuova Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Promossa da CER Sinergie, realtà creata in Piemonte nel 2024 da associazioni come Pro Natura e Legambiente con il contributo della Compagnia di San Paolo, la CER è un modello promosso dall'Unione Europea per consentire a cittadini, PMI ed enti locali di condividere l'energia prodotta da fonti pulite. Sotto la medesima cabina primaria, denominata Vazon, l'energia fotovoltaica in surplus viene immessa in rete e consumata dai membri associati, generando incentivi economici che, per i produttori, si sommano alle tradizionali tariffe di vendita della corrente. Il progetto ha già individuato i primi produttori di energia rinnovabile, ma ora punta a coinvolgere sia nuovi consumatori locali sia altri produttori con impianti installati dal 2025 in poi.

Seconde case

Un'opportunità strategica per l'Alta Valsusa, risorsa preziosa specialmente grazie alla forte presenza di seconde case: quando non sono abitate, i loro impianti generano energia a beneficio dei residenti. Oltre all'impatto ecologico ed economico, l'iniziativa promuove un forte ideale di giustizia sociale: i guadagni collettivi generati dalla CER sosterranno infatti progetti solidali ed etici a favore delle comunità locali. Per approfondire la normativa e i benefici delle comunità energetiche in Italia, è possibile consultare il sito ufficiale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).