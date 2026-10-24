World Polio Day, il Rotary rilancia l’impegno per eradicare la malattia: "Ogni contributo conta"

Oltre quarant’anni di impegno, milioni di bambini protetti e una sfida che non può dirsi ancora conclusa. Oggi, sabato 24 ottobre, in occasione del World Polio Day, il Rotary rinnova il proprio appello a sostenere la lotta per l’eradicazione della poliomielite, una malattia che nel corso della storia ha segnato la vita di intere generazioni.

Il percorso è iniziato nel 1979 con un progetto di vaccinazione nelle Filippine. Nel 1985 è nato PolioPlus e nel 1988 il Rotary, insieme ai partner internazionali, ha contribuito a dare vita all’iniziativa globale per l’eradicazione della polio. Da allora, i casi sono diminuiti del 99,9% e l’azione del Rotary ha contribuito a proteggere oltre tre miliardi di bambini.

Risultati importanti, raggiunti grazie al lavoro di generazioni di soci e socie, che hanno messo a disposizione tempo, risorse ed energie per contrastare una malattia che ancora oggi rappresenta una minaccia in alcune aree del mondo.

La giornata del 24 ottobre diventa quindi un’occasione per ricordare i progressi compiuti, ma anche per mantenere alta l’attenzione su un obiettivo che sarà raggiunto soltanto quando nessun bambino correrà più il rischio di contrarre la poliomielite. Per questo i club Rotary e Rotaract sono impegnati in iniziative di sensibilizzazione, raccolta fondi e coinvolgimento delle comunità.

Tra le possibilità per contribuire c’è una donazione al Fondo PolioPlus attraverso la sezione dedicata di MyRotary. Grazie all’accordo con la Fondazione Gates, ogni dollaro raccolto dal Rotary viene affiancato da altri due, entro i limiti annuali stabiliti dalla partnership.

Nel Distretto Rotary 2032 è inoltre attiva da due anni la PolioPlus Society, un’iniziativa aperta anche a chi non fa parte della famiglia rotariana. L’adesione prevede l’impegno a donare almeno 100 euro all’anno al Fondo PolioPlus. Per partecipare è sufficiente effettuare il versamento e inviare la ricevuta della Fondazione all’indirizzo polioplussociety@rotary2032.it .

Il messaggio della giornata è chiaro: i progressi raggiunti dimostrano che l’eradicazione della polio è possibile, ma per completare il percorso servono continuità, risorse e partecipazione. Un impegno collettivo che può tradursi anche in un gesto individuale, con l’obiettivo di consegnare alle future generazioni un mondo libero dalla poliomielite.



