Meteo: sole e tempo stabile per tutta la settimana sulla provincia di Torino

Una estesa alta pressione che si sta spostando verso il centro Europa garantirà tempo stabile per tutta la settimana. Tuttavia l'ingresso di aria più fresca e umida da est aumenterà gradualmente la nuvolosità e anche la presenza di nebbie al mattino.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, lunedì 26, a giovedì 29 ottobre

Il cielo sarà per la gran parte del tempo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, tuttavia saranno possibili anche nubi stratiformi e nebbie al mattino, per il progressivo ingresso di correnti umide da est nel corso dei giorni.

Le temperature inizialmente saliranno un po' rimanendo poco oltre la media del periodo, per poi cominciare a calare da giovedì. Le massime saranno ancora gradevoli e comprese tra 17 e 20 °C, mentre le minime saranno comprese tra 8 e 10 °C sulle pianure. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Tendenza fine settimana

Si prospetta ancora tempo stabile ma con tendenza ad avere cieli più coperti sulle pianure per il continuo affluire di aria più umida e fresca da est che scorre sul bordo meridionale dell'anticiclone sull'Europa centrale. Temperature in graduale calo.

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