Quasi 300 hobbisti per il mercato del riuso "Torino Green" di via Carcano

Lo scorso 3 ottobre in via Carcano 14/A, negli stessi spazi occupati dal Barattolo, ha preso ufficialmente il via "Torino Green". Un mercato dedicato al riuso e alla vendita di beni usati come oggetti da collezione, articoli vintage, libri, giocattoli, abbigliamento e accessori, attrezzi per la casa e per lo sport.

292 tesserini

Ad oggi - come chiarito dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - sono stati rilasciati 292 tesserini hobbisti "Green To", che possono essere usati solo nell'ambito dell'ex suk. Un dato fornito rispondendo ad un'interpellenza del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo, che voleva chiarimenti in merito alle attività di vendita svolta nei mesi estivi tra via Carcano, via Ravina e via Varano.

Iniziative quest'ultime, come spiegato dall'esponente di giunta, che non erano autorizzate e quindi abusive. "Duecentonovantadue tesserini green.To ad oggi è una bella notizia. Monitoreremo la situazione perché non vogliamo neanche che tutti i mercati periodici tematici si trasformino in Barattolo" ha chiosato Fissolo.