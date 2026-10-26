Peraria: un impegno concreto per la solidarietà sul territorio

Ottobre è il mese internazionale della prevenzione del tumore al seno e in Piemonte “Ottobre Rosa” si declina in un calendario di iniziative promosse dalle aziende sanitarie; l’impegno nella sensibilizzazione coinvolge anche le associazioni, vicine ogni giorno alle pazienti e alle loro famiglie, e le imprese che scelgono di sostenerle: è il caso di Peraria, azienda del cuneese che da alcuni anni è al fianco di due associazioni del territorio impegnate accanto alle donne malate di tumore e ai loro cari.

Peraria è un’azienda nata da una visione, capace di guardare lontano, superare gli steccati, sognare e aiutare gli altri a inseguire i propri sogni, che si tratti di un obiettivo imprenditoriale o di un traguardo ancora più importante. Per questo l’azienda di Villafalletto (CN) ha scelto di sostenere “La cura nello sguardo”, associazione di volontariato nata a Cuneo nel 2022 con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura delle Cure Palliative, un argomento che nel nostro Paese fatica ancora a essere raccontato con chiarezza e correttezza, anche perché tocca corde estremamente sensibili.

Peraria, a partire dal 2022, ha accompagnato “La cura nello sguardo” in un progetto impegnativo e dal significato profondo: installare 3 panchine giganti, le “big bench” inventate nel 2010 dal designer americano (ma piemontese d’adozione) Chris Bangle insieme alla moglie Catherine, che l’associazione ha scelto come proprio simbolo. C’è infatti uno stretto rapporto tra il progetto delle panchine giganti e il mondo delle cure palliative: il tema attorno a cui si snoda è il cambio di prospettiva. Così come le big bench hanno l’obiettivo di offrire un nuovo punto di vista sul paesaggio, invitando chi si siede a ritornare bambino e guardare con occhi nuovi ciò che ci circonda, così anche la malattia fa sentire piccoli e obbliga a un cambio di prospettiva che però permette di guardare oltre, verso l’orizzonte.

L’associazione “La cura nello sguardo” ha donato, con il sostegno di Peraria, 3 grandi panchine ufficiali del circuito Big Bench Community Project (BBCP) ai comuni di Busca, Pinerolo e Cuneo, creando un ideale itinerario della solidarietà che attraversa il territorio cuneese. La prima ad essere collocata, nel 2022, è stata la panchina di Busca, posizionata in un luogo panoramico che permette di ammirare la pianura sottostante; nel 2023 è stato il turno della panchina di Pinerolo, immersa nel verde, tra i vigneti e la natura rigogliosa; infine, nel 2026 è stata inaugurata la panchina di Cuneo, all’interno del Parco Fluviale, dalla quale si può ammirare la Bisalta e tutto l’arco alpino.

L’attenzione di Peraria verso chi attraversa un momento di difficoltà si è recentemente concretizzata anche nel sostegno a un’altra importante realtà del territorio cuneese, l’associazione “Donna per Donna”, che dal 1999 supporta le donne che affrontano o hanno affrontato il tumore al seno. Peraria ha donato a “Donna per Donna” alcune tracolle porta medicinali confezionate con tessuti provenienti dagli allestimenti realizzati dall’azienda, per la gestione delle terapie domiciliari.

“Peraria quest’anno ha compiuto 30 anni – spiega Livio Cismondi, che nel 1996 ha fondato l’azienda di Villafalletto – Abbiamo vissuto questi 3 decenni di corsa, superando sfide quasi impossibili, come quella della pandemia, fortunatamente premiati da una crescita costante dell’azienda. In questi anni sono cambiate tante cose, ma ciò che non è cambiato è l’affetto per il nostro territorio. Per questo abbiamo scelto di supportare due associazioni cuneesi, ‘La cura nello sguardo’ e ‘Donna per Donna’, che da anni s’impegnano per portare luce e un sorriso nelle vite delle persone che incontrano, con semplicità e concretezza, valori che rappresentano anche la nostra azienda”.