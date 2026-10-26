Marinella Senatore, Melissa McGill e Massimo Vitali: tre project room all'Nh Piazza Carlina

NH Collection Torino Piazza Carlina in collaborazione con Galleria Mazzoleni presenta tre nuove project room dedicate a tre protagonisti della scena internazionale: Melissa McGill, Marinella Senatore e Massimo Vitali.

I progetti espositivi danno vita a un percorso che invita a riflettere sul rapporto tra individuo e ambiente, intrecciando dimensione naturale, esperienza collettiva e partecipazione. Pur attraverso linguaggi differenti, i tre artisti condividono un interesse per i luoghi come spazi di relazione: il dialogo tra i fiumi e le stelle nelle opere di Melissa McGill, le piazze simboliche evocate dalle luminarie di Marinella Senatore, le spiagge e gli spazi del tempo libero osservati da Massimo Vitali. In ciascun caso, il paesaggio non è semplice sfondo, ma protagonista attivo di narrazioni che mettono in dialogo memoria, presenza e comunità.

La luminaria di Marinella Senatore, Afterglow Kiosk, ispirata alla tradizione delle feste popolari dell'Italia meridionale, trasforma lo spazio in un luogo di incontro e attivazione sociale.

Le sue sculture di luce agiscono come architetture temporanee che ridisegnano i luoghi creando le condizioni per il movimento e l'esperienza condivisa: uno spazio aperto e non gerarchico, in cui i corpi diventano visibili e l'individuo è riconosciuto come parte di una comunità plurale. Queste architetture effimere attivano il potenziale sociale e simbolico, traducendolo in una forma scultorea fatta di luce, colore, parola e ritmo spaziale. Frasi tratte dalla letteratura, dalla cultura orale e dai workshop partecipativi animati dall'artista abitano spesso queste strutture, come inviti all'identificazione e all'immaginazione.

Le opere di Melissa McGill, Water Story (Po Source) e Delta, provengono dal progetto Eridanus: The River Constellation, presentato da Mazzoleni a Torino nel 2024, il cui titolo richiama la costellazione di Eridano, una delle più estese del cielo australe, associata fin dall'antichità all'immagine del fiume Po. Frutto di una ricerca dedicata al Po, i lavori indagano il rapporto tra acqua, territorio e memoria collettiva, intrecciando osservazione del paesaggio, studio delle cartografie storiche e riflessione ambientale. Attraverso queste opere, McGill restituisce una visione del Po come forza vitale in continuo mutamento, custode di storie, conoscenze e relazioni che attraversano il paesaggio. Tra memoria del passato e urgenze del presente, la pratica di McGill invita a una rinnovata attenzione verso l'acqua come elemento essenziale di connessione tra ambiente, comunità e futuro.

Le fotografie di Massimo Vitali dedicate alle spiagge e agli spazi di divertimento restituiscono invece una visione corale della contemporaneità: luoghi di aggregazione osservati dall'alto, nei quali il singolo e la collettività convivono in un equilibrio tra intimità e dimensione pubblica, secondo quel "vedere senza essere visti" che caratterizza la sua ricerca.

I suoi litorali, affollati o improvvisamente vuoti, sono puzzle nitidissimi in cui compaiono la prospettiva rinascimentale, i vedutisti, l'iconografia del bagnante. Dalla prima fotografia in spiaggia, scattata nell'estate del 1994 a Marina di Pietrasanta, ha costruito una delle serie più riconoscibili della fotografia contemporanea: una manuale socio-antropologico dell'identità italiana davanti alla battigia.