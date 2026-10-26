Il 1° novembre l'ultima possibilità di visitare i Castelli Aperti. Nel torinese saranno tre le aperture straordinarie

Domenica 1° novembre 2026 calerà il sipario sulla stagione di Castelli Aperti. La rassegna - patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla province di Alessandria. Asti, Cuneo e da Città Metropolitana di Torino - a partire dal mese di aprile, ha permesso a visitatori di ogni età di scoprire e vivere l'immenso patrimonio storico, artistico e culturale della regione.
Per mesi, castelli, palazzi, ville, torri, musei e giardini hanno aperto le loro porte, domenica dopo domenica, offrendo visite guidate, aperture straordinarie, eventi speciali, laboratori e iniziative pensate per il pubblico delle famiglie, dei più piccoli e degli appassionati di storia e arte. Un percorso che ha attraversato tutte le province piemontesi e ha confermato il valore di una rete capace di far dialogare luoghi, comunità e territori, rendendo accessibile un patrimonio diffuso e spesso ancora da scoprire.
"Castelli Aperti ha accompagnato i visitatori in un viaggio lungo sette mesi tra storia, bellezza e tradizioni. Ringraziamo i proprietari, i gestori, i volontari e tutti coloro che con passione custodiscono e raccontano questi luoghi, e il pubblico che ha scelto di visitarli" sottolinea la presidente Elisa Bogliotti. "La nostra rassegna, da 31 anni contribuisce a proteggere, condividere e promuovere la ricchezza del patrimonio piemontese".
I castelli aperti a Torino il 1° novembre saranno:
- Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€
- Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.
- San Secondo di Pinerolo – Castello di Miradolo: dalle 10.00 alle 18.30 (Ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 15€
Le aperture nel resto del Piemonte:
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Acqui Terme – Castello dei Paleologi – Civico Museo Archeologico: aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, con visite libere. Ingresso: intero 4€, ridotto 2€.
Acqui Terme – Villa Ottolenghi Wedekind: visite guidate su prenotazione alle ore 14.30 (orario soggetto a riconferma) Tel. 335 6312093. Ingresso: Intero 15€.
Alfiano Natta – Tenuta Castello di Razzano: aperto con orario 15.00 – 17.00. Visita libera al Museo Artevino e alle cantine di invecchiamento: 8€. Prenotazioni: https://www.castellodirazzano.it/cantina/degustazioni/
Alluvioni Piovera – Castello di Piovera: aperto dalle 10.00 alle 19.00 con Mostra "Inventabilia", visite guidate per adulti e visite animate per famiglie su prenotazione al 346 2341141; Intero 13€. https://castellodipiovera.it/acquista-biglietti/?re-product-id=345821
Cassine – Museo d'Arte Sacra di San Francesco Paola Benzo Dapino: aperto con orario 16.00-19.00. Ingresso: Intero 4€. Info 0144 715151.
Castelnuovo Scrivia - Castello dei Torriani e dei Bandello: visita guidata alle 15.30. Prenotazione consigliata al tel. 0131 826754 oppure tel. 338 4182665 biblioteca@comune.castelnuovoscrivia.al.it
Giarole – Castello di Sannazzaro: visite guidate alle ore 11.30 e 16.00. Ingresso: Intero 15€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-sannazzaro-di-giarole.html
Esauriti i biglietti online si può contattare direttamente la struttura per prenotare Tel. 335 1030923.
Ozzano Monferrato – Borgo: visite libere per il borgo con l'ausilio di audioguide QR CODE solo per gli spazi esterni.
Rivalta Bormida – Fondazione Elisabeth de Rothschild a Palazzo Lignana: visite guidate solo su prenotazione con orario 10.00-19.00. Si consiglia di prenotare la visita almeno con un giorno di preavviso al 345 8566039. Ingresso: intero 10€.
Rosignano Monferrato – Borgo: visite a offerta libera alle 10.00, 11.30, 15.00, 16.30. Consigliata la prenotazione al 377 1693394 (Infopoint) https://castelliaperti.it/it/beni/sistemi-museali-e-circuiti-di-visita-cittadini/borgo-di-rosignano-monferrato.html
Trisobbio – Castello di Trisobbio (salita alla Torre): dalle ore 17.30 alle 19.00 con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.trisobbio.eu/torre_castello/ Info. Tel. 345 6044090. Ingresso: Intero 2€.
Valenza – Palazzo Terzano: visite guidate su prenotazione con orario 11.00 – 17.00. Ingresso: Intero 15€
Info e prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-terzano.html Tel. 0131-941251
PROVINCIA DI ASTI
Castagnole delle Lanze - Torre del Conte Ballada di Saint Robert: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Ingresso: solo risalita intero 3€. risalita con calice di vino: intero 8€.
Castelnuovo Calcea – Area del Castello di Castelnuovo Calcea: visite libere con i seguenti orari 10.00-17.00. Ingresso: Gratuito.
Monastero Bormida – Castello di Monastero Bormida: visite guidate classiche alle ore 15.00 e 16.00. Visite teatralizzate con rievocatori storici medievali dell'associazione Custodes Viarum alle ore 11.00 e 17.00. Ingresso 5€ per visita classica, 10€ per teatralizzata. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-monastero-bormida.html
PROVINCIA DI BIELLA
Candelo – Ricetto di Candelo: accesso libero. Per visite guidate contattare: 015 2536728; info@prolococandelo.it.
Masserano – Palazzo dei Principi: visite guidate dalle ore 15.00 alle ore 18.00, ingresso intero 6€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/palazzi/palazzo-dei-principi-di-masserano.html
PROVINCIA DI CUNEO
Alba – Museo Diocesano di Alba: aperto dalle 11.00 alle 18.30. Ingresso: intero 5€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-della-cattedrale-mudi-alba.html
Barolo – Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum: aperto dalle 10.30 alle 19.00. Ingresso: intero 9€; ridotto 7€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-falletti-di-barolo-wimu-wine-museum.html
Cherasco – Palazzo Salmatoris: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.
Corneliano d'Alba – Torre di Corneliano: apertura solo su prenotazione alla Fondazione con almeno due giorni di anticipo ai numeri Tel. 338/9654524 e Tel. 340/8026232. Annullamento in caso di maltempo.
Dronero – Museo Civico Luigi Mallé: dalle 15.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Ingresso: Intero 5€
Fossano – Castello dei Principi D'Acaja: aperto con partenza tour alle ore 11.00, 15.00 e 16.30. Biglietteria presso l'Ufficio Turistico (corte interna del maniero). Consigliata la prenotazione. Numero Verde 800 210 762 - Tel. 0172 601 60; iatfossano@visitcuneese.it. Ingresso intero 5€.
Govone – Castello Reale: aperto dalle 10.00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18.00 (ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 8€. Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-reale-di-govone.html
Magliano Alfieri – Museo dei soffitti in gesso e Teatro del Paesaggio - Castello degli Alfieri di Magliano: aperto con orario 10.30-18.30 (ultimo ingresso 17.30). Ingresso intero 5€ (un museo); intero 7€ (due musei).
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/castello-degli-alfieri-di-magliano.html
Manta – Castello della Manta:aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso intero 11€, Iscritti FAI gratuito; Visita guidata intero 15€.
Mondovì – Museo della Casa: visite guidate su prenotazione con orario 10.30 oppure 16.00. Le visite saranno condotte personalmente dal Presidente dell'associazione "Mondovì Culturale" il Dott. Enrico Chebello. Ingresso: Intero 8€. Prenotazioni da effettuare entro il 29 ottobre alle ore 13.00 : Tel. 338 4876448 direzione@museodellacasa.it
Roddi - Castello di Roddi: speciale "Narrar Castelli e Vini". Le visite partiranno ogni ora, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con ultima partenza alle 17.30. Al termine della visita sarà possibile degustare i vini di Mario Olivero. Ingresso: Intero 12€ Prenotazioni fortemente consigliate: castelloroddi@barolofoundation.it – tel. 0173 386697.
Saluzzo - Casa Cavassa: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero € 6.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/museo-civico-casa-cavassa-di-saluzzo.html
Saluzzo – Casa Natale di Silvio Pellico: visite accompagnate dalle 14:00 alle 18:00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/musei/casa-pellico-casa-museo-di-saluzzo.html
Saluzzo – La Castiglia: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero € 8.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/la-castiglia-di-saluzzo.html
Saluzzo – Torre Civica e Pinacoteca Olivero: orario 10.00-13.00 e 14.00-18.00. Ingresso: Intero € 3,5.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/torri/torre-civica-di-saluzzo.html
Savigliano – Palazzo Muratori Cravetta: visite guidate con prenotazione obbligatoria con orari 09.30 e 14.00.
Prenotazione obbligatoria: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it
Savigliano – Torre Civica: visite ore 10.30 e 15.00. Prenotazione consigliata: ufficioturistico@comune.savigliano.cn.it Ingresso intero 3€ Punto di accoglienza: ufficio turistico, piazza Santarosa.
Serralunga d'Alba – Castello di Serralunga d'Alba: aperto con visite guidate alle ore 10.30; 11.15; 12.00; 12.45; 14.30; 15.15; 16.00; 16.45. Ingresso: Intero 6€.
Prenotazioni: https://castelliaperti.it/it/beni/castelli/castello-di-serralunga-dalba.html
PROVINCIA DI NOVARA
Vinzaglio - Castello di Vinzaglio: aperto solo su prenotazione contattando il numero 346 7621774.