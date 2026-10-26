Il 1° novembre l'ultima possibilità di visitare i Castelli Aperti. Nel torinese saranno tre le aperture straordinarie

Domenica 1° novembre 2026 calerà il sipario sulla stagione di Castelli Aperti. La rassegna - patrocinata dalla Regione Piemonte e dalla province di Alessandria. Asti, Cuneo e da Città Metropolitana di Torino - a partire dal mese di aprile, ha permesso a visitatori di ogni età di scoprire e vivere l'immenso patrimonio storico, artistico e culturale della regione.



Per mesi, castelli, palazzi, ville, torri, musei e giardini hanno aperto le loro porte, domenica dopo domenica, offrendo visite guidate, aperture straordinarie, eventi speciali, laboratori e iniziative pensate per il pubblico delle famiglie, dei più piccoli e degli appassionati di storia e arte. Un percorso che ha attraversato tutte le province piemontesi e ha confermato il valore di una rete capace di far dialogare luoghi, comunità e territori, rendendo accessibile un patrimonio diffuso e spesso ancora da scoprire.



"Castelli Aperti ha accompagnato i visitatori in un viaggio lungo sette mesi tra storia, bellezza e tradizioni. Ringraziamo i proprietari, i gestori, i volontari e tutti coloro che con passione custodiscono e raccontano questi luoghi, e il pubblico che ha scelto di visitarli" sottolinea la presidente Elisa Bogliotti. "La nostra rassegna, da 31 anni contribuisce a proteggere, condividere e promuovere la ricchezza del patrimonio piemontese".

I castelli aperti a Torino il 1° novembre saranno:

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano : orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€

: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. Ingresso intero 8€ Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito.

aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco) Intero 15€, Iscritti FAI ingresso gratuito. San Secondo di Pinerolo – Castello di Miradolo: dalle 10.00 alle 18.30 (Ultimo ingresso ore 17.30). Ingresso: intero 15€

