TOHorror Fantastic Film Fest 2026, i vincitori e le menzioni

"In un'edizione senza ospiti "pop", senza tappeti rossi e titoli di grande richiamo mainstream, il pubblico del TOHorror ha risposto in modo meraviglioso, seguendo la nostra proposta con attenzione, aumentando in termini di presenze, generando una serie di sold out senza precedenti”. Così Matteo Pennacchia, direttore organizzativo del TOHorror Fantastic Film Fest, Festival Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico.

Vincitori e menzioni del TOHorror Fantastic Film Fest 2026 TO

Horror Fantastic Film Fest 2026 Vincitori e menzioni Premio Antonio Margheriti Premio:

THE GLORIOUS DEAD — Toby Poser e John Adams

Premio Freakshorts

Premio: SCISSORS — Hannah Alline

Premio BloodStream

Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson

Premio CSC

Menzione: IVAR — Markus Tangre

Menzione: FOREIGN BODIES — Lysander Wong



Primo Premio: IF ONLY — Ada Güvenir



Premio del Pubblico Cortometraggi d’animazione: DIEU EST TIMIDE — Jocelyn Charles



Cortometraggi: ECLIPSE — Andrea D’Eredità e Alberto Nicco



Lungometraggi: KRAKEN — Mohamed Chabane e Theo Jourdain-Rhodes



Premio Bloody FX Premio: MONSTER PABRIK RAMBUT — Edwin Sceneggiature



Menzione: LOVE ME-AT — Daniele Curtò



Primo Premio: SOTTERRANEO — Feliciana Allocca Racconti



Menzione: FAME — Giuliano Cannoletta



Primo Premio: ERRORE DI FABBRICA — Marika Ferraro



Cortometraggi d’animazione

Menzione: ACID CITY — Jack Wedge e Will Freudenheim



Menzione: PINGVIIN — Kaspar Jancis



Primo Premio: FINGER BANG — Kim Yeonwoo



Cortometraggi



Menzione: LE GOÛT DE TES ÉCAILLES — Raphaël Beauchamp



Menzione: HOW TO WASH A BODY, HOW TO CLEANSE A SOUL — Luke Bather



Primo Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson



Lungometraggi



Menzione: PRIVADAS DE SUAS VIDAS — Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner



Primo Premio: WHEN YOU OPEN THE DOOR — Eriko Katagiri