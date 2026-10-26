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Cultura e spettacoli | 26 ottobre 2026, 14:52

TOHorror Fantastic Film Fest 2026, i vincitori e le menzioni

Matteo Pennacchia: “Il festival ha successo e continua a crescere, ma resta poco sostenibile economicamente”

TOHorror Fantastic Film Fest 2026, i vincitori e le menzioni

"In un'edizione senza ospiti "pop", senza tappeti rossi e titoli di grande richiamo mainstream, il pubblico del TOHorror ha risposto in modo meraviglioso, seguendo la nostra proposta con attenzione, aumentando in termini di presenze, generando una serie di sold out senza precedenti”. Così Matteo Pennacchia, direttore organizzativo del TOHorror Fantastic Film Fest, Festival Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico.

 Vincitori e menzioni del TOHorror Fantastic Film Fest 2026 TO

Horror Fantastic Film Fest 2026 Vincitori e menzioni Premio Antonio Margheriti Premio: 

THE GLORIOUS DEAD — Toby Poser e John Adams 

Premio Freakshorts 

Premio: SCISSORS — Hannah Alline 

Premio BloodStream 

Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson 

Premio CSC 
Menzione: IVAR — Markus Tangre 
Menzione: FOREIGN BODIES — Lysander Wong 

Primo Premio: IF ONLY — Ada Güvenir 

Premio del Pubblico Cortometraggi d’animazione: DIEU EST TIMIDE — Jocelyn Charles 

Cortometraggi: ECLIPSE — Andrea D’Eredità e Alberto Nicco 

Lungometraggi: KRAKEN — Mohamed Chabane e Theo Jourdain-Rhodes 

Premio Bloody FX Premio: MONSTER PABRIK RAMBUT — Edwin Sceneggiature 

Menzione: LOVE ME-AT — Daniele Curtò 

Primo Premio: SOTTERRANEO — Feliciana Allocca Racconti 

Menzione: FAME — Giuliano Cannoletta 

Primo Premio: ERRORE DI FABBRICA — Marika Ferraro 

Cortometraggi d’animazione 
Menzione: ACID CITY — Jack Wedge e Will Freudenheim 

Menzione: PINGVIIN — Kaspar Jancis 

Primo Premio: FINGER BANG — Kim Yeonwoo 

Cortometraggi 

Menzione: LE GOÛT DE TES ÉCAILLES — Raphaël Beauchamp 

Menzione: HOW TO WASH A BODY, HOW TO CLEANSE A SOUL — Luke Bather 

Primo Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson 

Lungometraggi 

Menzione: PRIVADAS DE SUAS VIDAS — Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner 

Primo Premio: WHEN YOU OPEN THE DOOR — Eriko Katagiri

comunicato stampa

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