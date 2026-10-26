TOHorror Fantastic Film Fest 2026, i vincitori e le menzioni

"In un'edizione senza ospiti "pop", senza tappeti rossi e titoli di grande richiamo mainstream, il pubblico del TOHorror ha risposto in modo meraviglioso, seguendo la nostra proposta con attenzione, aumentando in termini di presenze, generando una serie di sold out senza precedenti”. Così Matteo Pennacchia, direttore organizzativo del TOHorror Fantastic Film Fest, Festival Internazionale di Cinema e Cultura del Fantastico.
Vincitori e menzioni del TOHorror Fantastic Film Fest 2026 TO
Horror Fantastic Film Fest 2026 Vincitori e menzioni Premio Antonio Margheriti Premio:
THE GLORIOUS DEAD — Toby Poser e John Adams
Premio Freakshorts
Premio: SCISSORS — Hannah Alline
Premio BloodStream
Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson
Premio CSC
Menzione: IVAR — Markus Tangre
Menzione: FOREIGN BODIES — Lysander Wong
Primo Premio: IF ONLY — Ada Güvenir
Premio del Pubblico Cortometraggi d’animazione: DIEU EST TIMIDE — Jocelyn Charles
Cortometraggi: ECLIPSE — Andrea D’Eredità e Alberto Nicco
Lungometraggi: KRAKEN — Mohamed Chabane e Theo Jourdain-Rhodes
Premio Bloody FX Premio: MONSTER PABRIK RAMBUT — Edwin Sceneggiature
Menzione: LOVE ME-AT — Daniele Curtò
Primo Premio: SOTTERRANEO — Feliciana Allocca Racconti
Menzione: FAME — Giuliano Cannoletta
Primo Premio: ERRORE DI FABBRICA — Marika Ferraro
Cortometraggi d’animazione
Menzione: ACID CITY — Jack Wedge e Will Freudenheim
Menzione: PINGVIIN — Kaspar Jancis
Primo Premio: FINGER BANG — Kim Yeonwoo
Cortometraggi
Menzione: LE GOÛT DE TES ÉCAILLES — Raphaël Beauchamp
Menzione: HOW TO WASH A BODY, HOW TO CLEANSE A SOUL — Luke Bather
Primo Premio: MAN EATING PUSSY — Lee Lawson
Lungometraggi
Menzione: PRIVADAS DE SUAS VIDAS — Gustavo Vinagre e Gurcius Gewdner
Primo Premio: WHEN YOU OPEN THE DOOR — Eriko Katagiri