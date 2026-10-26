"You can see everything", il docu-film su Elizabeth Holmes e la sua truffaldina azienda biomedica, in anteprima al Torino Film Festival

Il documentario rivelazione di Nathan Fielder e Lance Oppenheim You can see everything sarà presentato in anteprima al 44° Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Un'opera fuori dagli schemi che ridefinisce i confini del racconto contemporaneo e che ha già conquistato l'attenzione della critica e del pubblico americano.

Dopo il successo riscosso fin dalla recentissima uscita nelle sale americane, con incassi straordinari e da record per un documentario, YOU CAN SEE EVERYTHING approda a Torino con un profilo che va ben oltre quello di un documentario biografico tradizionale. Sono infatti diverse le testate, da Variety a The Hollywood Reporter, a scommettere sulla possibilità del film di essere candidato agli Oscar nella categoria Miglior Film, dove nessun documentario è mai stato nominato prima. Al centro del film c'è Elizabeth Holmes, fondatrice della società tecnologica Theranos, figura emblematica dell'ascesa e della caduta di una delle vicende imprenditoriali più controverse della Silicon Valley.

Giulio Base, Direttore artistico del Torino Film Festival, ha dichiarato: «Ci sono film che mi fanno innamorare di nuovo del cinema e mi ricordano perché gli ho dedicato tanta parte della mia vita. YOU CAN SEE EVERYTHING è uno di questi: un autentico capolavoro, audace e spiazzante, che fa del confine tra verità e messinscena una vertiginosa avventura dello sguardo. Accoglierlo in anteprima italiana al TFF è un onore e un risultato straordinario, di cui siamo profondamente orgogliosi: è uno di quei titoli che ogni festival sogna di avere nel proprio programma. Il primo pubblico italiano a scoprirlo in sala sarà il nostro. È per film come questo che si desidera andare a un festival cinematografico. Ed è per anteprime come questa che si desidera essere a Torino».

Il film sarà distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures, che si distingue per il coraggio delle scelte e la passione con cui porta al pubblico le voci più originali del cinema contemporaneo, in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.