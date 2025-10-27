Giovane distrae un pensionato mentre preleva al bancomat e gli porta via 500 euro

Brutta avventura per un pensionato di Nichelino: il 76enne è stato derubato alcune mattine fa mentre prelevava contanti da uno sportello bancomat in via Torino.

L'episodio in via Torino

L'uomo si era recato in banca per ritirare circa 500 euro. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri e dalle forze dell'ordine, durante l’operazione è stato avvicinato da un giovane, che lo ha distratto con una scusa: il giovane gli ha indicato che gli erano caduti a terra dei soldi, l'uomo si è chinato e voltato per controllare, proprio mentre le banconote uscivano dal bancomat.

Indagano i carabinieri

Il ladro, in un attimo, ha afferrato il contante, mentre il pensionato era voltato e si era chinato per raccogliere il presunto denaro caduto: inutile provare a rincorrere il giovane, che correndo via velocemente è svicolato in una strada laterale.

Così per la vittima non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri e denunciare l'accaduto: probabile, vista la destrezza, che il ladro sia esperto di questo genere di raggiri e abbia già colpito con una dinamica simile in altre occasioni.