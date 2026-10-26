Guerra all'abbandono dei rifiuti in corso Novara, il Comune valuta le telecamere mobili

Una stretta hi-tech per fermare il degrado e incastrare gli incivili. È questa la misura su cui lavora l'Amministrazione comunale per far fronte all'abbandono sistematico di spazzatura attorno alle campane per la raccolta di corso Novara 11, in Barriera di Milano. Un'area critica a due passi dalle abitazioni, finita al centro del dibattito in Sala Rossa dopo un'interpellanza del consigliere comunale della Lega, Fabrizio Ricca.

Occhi elettronici contro gli sversamenti

Di fronte agli accumuli costanti di sacchi lasciati sui marciapiedi, l'assessore all'Ambiente, Chiara Foglietta, ha chiarito che l'Amministrazione sta valutando l'installazione di telecamere mobili di videosorveglianza. Uno strumento pensato per fungere da deterrente e permettere alla Polizia Locale di individuare e sanzionare i responsabili degli sversamenti illeciti. Nonostante la capienza dei contenitori risulti adeguata per i tecnici Amiat, la misura si rende necessaria per contrastare le cattive abitudini di alcuni residenti e passanti.

Amiat in campo 6 giorni su 7

Attualmente la zona viene monitorata di continuo dagli operatori di Amiat, che garantiscono la pulizia dell'area e la rimozione dei rifiuti a terra sei giorni su sette, affiancando lo spazzamento manuale e meccanizzato. Interventi ordinari che tuttavia, secondo l'opposizione, non bastano a risolvere un problema che durante i mesi estivi peggiora drasticamente con la comparsa dei topi sotto le finestre. Da qui la richiesta di Ricca di valutare anche una soluzione più radicale: "Chiedo lo spostamento definitivo dei bidoni in una posizione meno impattante, soprattutto d'estate, per la cittadinanza".