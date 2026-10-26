Ognissanti, a Collegno apertura straordinaria del cimitero e servizi potenziati

In occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, giorni profondamente legati alla memoria e agli affetti più cari, la Città di Collegno ha predisposto misure straordinarie per consentire ai cittadini di vivere questo momento di raccoglimento nelle migliori condizioni possibili.

Da lunedì 26 ottobre a mercoledì 4 novembre il cimitero comunale sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 17.30, così da favorire l'accesso delle tante famiglie che, come ogni anno, desiderano rendere omaggio ai propri cari.

Domenica 1° novembre alle ore 15 sarà inoltre celebrata la Santa Messa all'interno del cimitero, officiata da don Paolo Perolini, un momento di preghiera e condivisione aperto alla comunità.

"La ricorrenza di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti ci riportano ai legami che continuano a vivere nella memoria e nell'affetto di ciascuno di noi - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone - . Rivolgiamo un pensiero a tutte le persone che in questi giorni visiteranno il cimitero per ritrovare, nel ricordo, la presenza dei propri cari. È un momento intimo ma che ci ricorda quanto la nostra Città sia fatta di storie, affetti e radici che non si perdono nel tempo".

"Abbiamo lavorato per garantire un'accoglienza adeguata in un periodo particolarmente significativo per molte famiglie. L'apertura straordinaria e il potenziamento dei servizi vogliono offrire ai cittadini un luogo curato, sicuro e rispettoso, dove poter dedicare il tempo necessario al ricordo e alla commemorazione dei propri cari" aggiunge l'Assessore ai Servizi Cimiteriali Ignazio Restuccia.

Per agevolare la permanenza dei visitatori e garantire una gestione ordinata delle presenze nelle giornate più frequentate, nel fine settimana del 31 ottobre sarà rafforzata la presenza della Polizia Locale, con un presidio dedicato alla viabilità e al supporto dei cittadini.

Sarà possibile usufruire dei parcheggi liberi presenti in prossimità dell'ingresso principale e del secondo cancello del cimitero (strada comunale San Lorenzo/strada della Varda).

La Città di Collegno invita i visitatori a collaborare con il personale presente e a contribuire, con comportamenti rispettosi, a preservare il clima di serenità e raccoglimento che accompagna queste giornate dedicate alla memoria.