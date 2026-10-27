Accoltellamento in via Nizza: individuato il presunto autore del tentato omicidio

La Polizia di Stato ha individuato in un cittadino egiziano di 27 anni il presunto autore di un accoltellamento avvenuto in via Nizza. Per l'uomo, al quale è stato contestato il reato di tentato omicidio, l'Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Poco prima delle 13 di lunedì 19 ottobre, gli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza sono intervenuti insieme ad equipaggi della Squadra Volante in via Nizza angolo via San Pio V per la presenza di un giovane accasciato per terra con una copiosa perdita di sangue e già soccorso da personale Polfer della vicina stazione ferroviaria di porta Nuova. La vittima, che presentava diverse ferite da arma da taglio, alla coscia e sotto la scapola, veniva trasportata in ospedale.

Le informazioni raccolte, anche attraverso i rilievi della Polizia Scientifica, e la visione delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza hanno permesso agli agenti del Commissariato di P.S. Barriera Nizza di ricostruire un quadro iniziale dei fatti: la vittima era stata accerchiata poco prima da alcune persone, probabilmente a seguito di una discussione, e in quel frangente era stata attinta da alcuni fendenti. Successivamente, le persone coinvolte nell'aggressione si erano date alla fuga allontanandosi in diverse direzioni.

Definita l'identità del sospettato, i poliziotti hanno iniziato le ricerche, che tre ore dopo hanno condotto al rintraccio dell'uomo in via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II.