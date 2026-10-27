Parco Sempione: controlli straordinari a tappeto della Polizia

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nel quartiere Barriera di Milano e finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità, del degrado urbano e dello spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha proceduto ai controlli nell'area di Parco Sempione consentendone la bonifica da parte dei mezzi specializzati dell'AMIAT.

Complessivamente, le operazioni hanno consentito di identificare 63 persone di cui 8 cittadini stranieri, portando all'emissione di 15 ordini di allontanamento dall'area e alla denuncia all'A.G. di 3 soggetti per violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Torino; inoltre sono stati controllati 25 veicoli e elevate 6 sanzioni al Codice della Strada.

​Nell'area interessata dai controlli gli operatori dell'U.P.G.S.P. hanno, altresì, tratto in arresto per il reato di evasione un cittadino italiano di 27 anni, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, sorpreso all'interno dell'area dismessa delle "Ex Piscine Sempione".