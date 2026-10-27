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Cronaca | 27 ottobre 2026, 09:57

San Donato, arrestato per spaccio di droga dopo comportamenti molesti in un negozio

In manette un 32enne intercettato mentre si dava alla fuga in via Principi d'Acaja

San Donato, arrestato per spaccio di droga dopo comportamenti molesti in un negozio

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere San Donato, un cittadino marocchino di 32 anni ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. 

Gli agenti del Commissariato di Polizia San Donato, intervenuti in via Grassi per la presenza di un soggetto molesto all'interno di un'attività commerciale, hanno intercettato l'uomo che però si dava alla fuga in via Principi d'Acaja e poi in via Cibrario, dove i poliziotti lo fermavano, attraversando corso Francia incurante del traffico e delle indicazioni semaforiche mettendo così a rischio l'incolumità di terze persone.

Nella circostanza l'uomo, opponendo un'attiva resistenza, ha tentato inutilmente di nascondere le chiavi della propria abitazione.

Insospettiti dal comportamento dell'uomo i poliziotti sono risaliti al suo domicilio rinvenendo all'interno numerosi involucri di cellophane trasparente termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 70 grammi, nonché 5.120 euro in contanti, un bilancino elettronico e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L'uomo, irregolare sul territorio nazionale e privo di attività lavorativa lecita, è stato arrestato.


 

comunicato stampa

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