A Torino un convegno su piani, progetti e azioni per una città senza barriere

Come rendere le città sempre più accessibili e inclusive, integrando il superamento delle barriere architettoniche nella pianificazione urbana e nella progettazione degli spazi pubblici? È la domanda al centro di "Città accessibili. Piani, progetti e azioni per trasformare gli spazi urbani", il convegno organizzato dalla Città di Torino in collaborazione con Urban Lab, in programma giovedì 29 ottobre, dalle 9 alle 13, nella Sala Carpanini di Palazzo Civico.



L'iniziativa si inserisce nell'ambito del percorso avviato dalla Città di Torino per la redazione del nuovo Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) e intende approfondire strumenti, metodi ed esperienze utili a tradurre il principio dell'accessibilità in politiche pubbliche e interventi concreti di trasformazione urbana.



L'obiettivo è promuovere una riflessione condivisa su come rendere gli spazi della città fruibili da tutte e tutti i cittadini, rimuovendo gli ostacoli fisici e progettuali che possono limitare l'autonomia delle persone.



Il convegno riunirà rappresentanti delle istituzioni, professionisti, ricercatori e realtà impegnate sui temi dell'accessibilità e della progettazione inclusiva. Sarà l'occasione per mettendo a confronto esperienze e pratiche sviluppate in altre città italiane, con approfondimenti dedicati al linguaggio dell'accessibilità, alla progettazione degli spazi pubblici e agli strumenti per promuovere una città più inclusiva.



Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e del Disability manager della Città, Antonino Calvano. Seguiranno gli interventi dell'assessore comunale alla Cura della città e al Decentramento, Francesco Tresso, e dei rappresentanti delle amministrazioni comunali di Piacenza e Genova. La mattinata proseguirà con contributi di esperti del mondo accademico e professionale, testimonianze e momenti di confronto, con un focus sui principi del "Design for All" e alla loro applicazione della progettazione.



L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC di Torino e la Fondazione per l'architettura / Torino.