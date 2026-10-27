Quali spazi per la partecipazione? A Torino si apre il confronto civico tra istituzioni e associazioni

​Ciascuna delle 25 realtà associative presenti ha avuto a disposizione dai 120 ai 180 secondi per portare il proprio contributo. Una Sala Carpanini di Palazzo Civico gremita per l'incontro "Quali spazi per la partecipazione?", promosso dalla Capogruppo della Lista civica Torino Domani in consiglio comunale Tiziana Ciampolini. Un momento dove ognuno ha avuto spazio di parola e proposta.

​Tema cruciale è stata la partecipazione civica e della coesione sociale, affrontato attraverso una domanda diretta: "Quale spazio di parola e di decisione hai aperto o curato? Quale ti impegni ad aprire?".

​La richiesta alle istituzioni

​La volontà è quella di aprire spazi concreti di co-progettazione e di decisione condivisa, un approccio che si collega direttamente alla proposta di deliberazione depositata lo scorso 10 settembre dalla stessa Ciampolini per revisionare lo Statuto e i regolamenti della Città.

Chi è intervenuto

​Tra le realtà presenti: CGIL Torino, Forum Disuguaglianze e Diversità, Labsus, ActionAid Italia, Generazione Ponte, Associazione Kamite APS, Europiamo ETS, Consulta beni comuni, Fondazione Dravelli, Scuola di Quartiere, LAQUP APS, Consulta Verde e Ambiente, Associazione Il mio parco, Consulta delle associazioni di volontariato animalista, Italia Nostra Torino, FIAB, Consulta Femminile Comunale, Associazione donne per la difesa della società civile, Mamme in piazza per la libertà di dissenso, CISL Torino, Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci.

​L'appuntamento rappresenta il primo ciclo dei "Confronti con la società civile", che proseguirà prossimamente con il secondo momento di approfondimento intitolato "Coesione per chi e per cosa" in programma a novembre.

​"In giorni in cui si infiammano le piazze, dobbiamo evitare che questo capiti", ha dichiarato Tiziana Ciampolini. "La partecipazione non si annuncia, la si pratica. Serve un passo che connetta la società civile alle istituzioni, perché gli spazi non nascono da soli: una comunità diventa consapevole solo quando sviluppa una coscienza di sé".