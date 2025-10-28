 / Cronaca

Blitz nelle "Torri" di corso Grosseto: sgomberati 2 alloggi occupati dal 2020

Nuovo intervento nelle case popolari di Madonna di Campagna

A una settimana dallo sgombero nel complesso della case popolari “Le Torri” di corso Grosseto, altri due appartamenti che erano occupati abusivamente sono stati recuperati oggi nelle palazzine ai civici 369 e 373.

Occupati dal 2020

Entrambi gli alloggi, al nono piano del complesso di Madonna di Campagna, erano stati occupati nel 2020. L’intervento è stato messo in campo nell’ambito di una serie di controlli del complesso, svolti dalla Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale e del personale dell’Agenzia Territoriale per la Casa.

Gli appartamenti sono stati messi in sicurezza da Atc, che ha provveduto a cambiare le serrature e montare porte antintrusione. Dopo i necessari lavori di ripristino, potranno essere messi a disposizione per nuove assegnazioni. 

“Settimana dopo settimana, stiamo dimostrando che l’era delle occupazioni abusive a Torino sta per finire”, hanno dichiarato l’assessore regionale alla Casa Maurizio Marrone, insieme al presidente dell'Agenzia Maurizio Pedrini.

Cinzia Gatti

