Scatta il semaforo arancione antismog, stop ai diesel Euro 5 da giovedì 29 ottobre

Aria pesante a Torino e primi provvedimenti di emergenza per la qualità dell'aria. A partire da giovedì 29 ottobre 2026 entra ufficialmente in vigore il livello 1 (arancione) del semaforo antismog. La decisione è scattata a seguito delle rilevazioni e dei dati previsionali forniti da Arpa Piemonte, che hanno registrato il superamento continuativo del limite di 50 microgrammi al metro cubo per la concentrazione media giornaliera di PM10 per ben tre giorni consecutivi.

Con l'attivazione della mappa arancione, alle misure strutturali già attive si aggiunge il blocco temporaneo dei veicoli adibiti al trasporto persone diesel Euro 5, la cui circolazione sarà vietata tutti i giorni, compresi i festivi, nella fascia oraria dalle 8 alle 19. Per quanto riguarda le classi diesel Euro 3 ed Euro 4, il divieto di transito si estenderà anche al fine settimana (sabato e domenica), sempre dalle 8 alle 19. Stesse disposizioni si applicano al trasporto merci, con il blocco esteso ai mezzi diesel Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 7 giorni su 7 dalle 8 alle 19. Le limitazioni temporanee arancioni fermeranno anche i veicoli aderenti al servizio "Move In".

Sospensione venerdì 30 ottobre

Il calendario delle restrizioni subirà tuttavia un'immediata eccezione. Nella giornata di venerdì 30 ottobre tutte le limitazioni ambientali al traffico saranno temporaneamente sospese. La deroga è stata accordata in concomitanza con lo sciopero generale nazionale, una mobilitazione che rischia di paralizzare il trasporto pubblico locale rendendo indispensabile l'uso dei mezzi privati per gli spostamenti cittadini.