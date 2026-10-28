Liberati tre alloggi di edilizia sociale occupati senza titolo

Tre alloggi di edilizia sociale occupati senza titolo sono stati recuperati stamane dall’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, che potrà metterli a disposizione per nuove assegnazioni.

Gli appartamenti si trovano nel complesso di via Faa di Bruno, nel quartiere Vanchiglia, in via Maddalene 34, nel quartiere Regio Parco, dove il fenomeno delle occupazioni abusive è stato fortemente contrastato nell’ultimo anno e in via Bosconero, Borgo Vittoria. Qui, con il supporto dei carabinieri, è stata allontanata una persona che, senza averne diritto, nel mese di marzo scorso aveva occupato l’appartamento intestato alla madre, manifestando, secondo quanto segnalato dai residenti, comportamenti violenti nei confronti dei vicini. L’alloggio è stato messo in sicurezza dal personale dell’Agenzia e nel più breve tempo possibile potrà essere messo a disposizione delle famiglie in lista d’attesa.

"L'attività di contrasto alle occupazioni abusive del patrimonio di edilizia sociale prosegue con determinazione", dichiarano il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e il Presidente di Atc Maurizio Pedrini che aggiungono: "Ringraziamo il personale dell'Agenzia e le forze dell'ordine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio. Ogni alloggio recuperato rappresenta una risposta concreta per le famiglie che attendono legittimamente una casa e contribuisce a garantire condizioni di maggiore sicurezza e serenità per tutti i residenti".