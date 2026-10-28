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Cronaca | 28 ottobre 2026, 10:51

Costringeva da 4 anni la madre anziana e malata a mendicare in strada, arrestato 50enne

La donna, 82 anni, era costretta a elemosinare tra Cit Turin e la zona del tribunale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale

Fine dell'incubo per una donna di 82 anni

Fine dell'incubo per una donna di 82 anni

Maltrattava l'anziana madre e la costringeva a mendicare sotto minaccia e negandole addirittura pasti regolari. Sabato scorso gli agenti del Reparto di Polizia di Prossimità della Polizia Locale di Torino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti aggravati ed estorsione ai danni della madre anziana e malata.

Le indagini hanno svelato una sistematica e prolungata condotta di sottomissione psicologica nei confronti della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagato pianificava e monitorava quotidianamente l'attività di questua della madre 82enne, costringendola a rimanere in strada, nella zona di Cit Turin e del Tribunale, a mendicare per ore in condizioni di grave stress climatico e fisico, privandola anche dei normali pasti. Al termine di ogni giornata, l'uomo esigeva l'intera somma di denaro raccolta dalla donna.

La situazione si trascinava da almeno quattro anni: l'indagine è nata dalla segnalazione di un cittadino che vedeva l'anziana chiedere l'elemosina per ore, sotto il sole, ad alte temperature. La donna al momento è stata ricoverata in una struttura residenziale per anziani grazie all'intervento dei servizi sociali.


 

redazione

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