Costringeva da 4 anni la madre anziana e malata a mendicare in strada, arrestato 50enne

Maltrattava l'anziana madre e la costringeva a mendicare sotto minaccia e negandole addirittura pasti regolari. Sabato scorso gli agenti del Reparto di Polizia di Prossimità della Polizia Locale di Torino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 50 anni. Le accuse a suo carico sono di maltrattamenti aggravati ed estorsione ai danni della madre anziana e malata.

Le indagini hanno svelato una sistematica e prolungata condotta di sottomissione psicologica nei confronti della donna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'indagato pianificava e monitorava quotidianamente l'attività di questua della madre 82enne, costringendola a rimanere in strada, nella zona di Cit Turin e del Tribunale, a mendicare per ore in condizioni di grave stress climatico e fisico, privandola anche dei normali pasti. Al termine di ogni giornata, l'uomo esigeva l'intera somma di denaro raccolta dalla donna.

La situazione si trascinava da almeno quattro anni: l'indagine è nata dalla segnalazione di un cittadino che vedeva l'anziana chiedere l'elemosina per ore, sotto il sole, ad alte temperature. La donna al momento è stata ricoverata in una struttura residenziale per anziani grazie all'intervento dei servizi sociali.



