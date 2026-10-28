Professore aggredito a calci e pugni (e colpito da una sedia): momenti di paura all'Istituto Grassi

Momenti di paura nella mattinata di oggi, mercoledì 28 ottobre, all’istituto Carlo Grassi, dove un insegnante sarebbe stato aggredito da uno studente minorenne. Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe colpito il docente con calci e pugni, per poi scagliargli contro anche una sedia.

La pronta chiamata al 112

A dare l’allarme è stato un collega dell’insegnante, che ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al professore prima di accompagnarlo all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: avrebbe riportato ferite lievi.

Minore portato in caserma

Il presunto aggressore frequenta il secondo anno delle superiori. Il minorenne è stato accompagnato in caserma dai carabinieri, dove sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto. Restano ancora da chiarire le ragioni alla base dell’aggressione.